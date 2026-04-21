まるで大人のお子さまランチ！ 肉たくさん「豚メンチ」定食がそそる

からやまは4月24日より、期間限定メニュー「豚メンチからあげ盛り」を国内店舗で販売します。

ボリュームドン！「豚メンチからあげ盛り」

からやまは「からあげ定食」をメインで提供するチェーン。今回、ボリューム感たっぷりの“ガッツリ系”期間限定メニューを投入します。

▲豚メンチからあげ盛り定食 1078円

粗挽きの豚肉を使用し手仕込みで仕上げた「豚メンチからあげ」に、からやまのからあげ「カリッともも」2個、目玉焼き、ポテトフライを組み合わせた定食で、ご飯とみそ汁が付きます。

噛んだ瞬間に肉汁があふれるという豚メンチからあげと、サクサクとした衣のからあげを一度に味わえる、食べ応えのある内容です。

なお、「豚メンチからあげ」は単品や弁当でも販売します。

▲豚メンチからあげ 単品 275円

▲豚メンチからあげ盛り弁当 1058円

▲豚メンチからあげ 単品（テイクアウト） 270円

大人の「お子様ランチ」のよう。肉汁あふれる新作が登場！

珍しい豚メンチとからあげを組み合わせたボリューム感のある期間限定メニューが登場します。

ポテトに目玉焼きものって、見た目はまるで大人のお子様ランチのよう。ジューシーな揚げ物がダブルでのってたまらないですね！ こちらの販売は期間限定となるので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。