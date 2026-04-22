背徳の「牛焼肉めし」本日から！香るにんにく×マヨ×目玉で優勝

東京・神奈川に展開する「肉めし岡もと」は4月22日より、「牛焼肉めし」「牛焼肉定食」を販売します。
肉めし屋の本気の「牛焼肉めし」「牛焼肉定食」
肉めし専門店ならではの、牛焼肉を使用した新メニューが登場します。
▲牛焼肉めし 1045円
牛バラ肉を焼き上げ、厚切りの玉ねぎとともに仕上げた一杯です。にんにくベースの特製ダレを使用し、食欲をそそる味わいとされています。
目玉焼きをくずしながらマヨネーズとともに食べることで、コクと旨みが一体となった味わいになるといいます。
▲特牛焼肉めし 1265円
▲牛焼肉定食 1265円
▲特牛焼肉定食 1485円
背徳感こそ、正義。食欲直撃の一杯！
リリースには「ニンニクダレ×牛肉×マヨ×目玉焼き。背徳感こそ、正義。」という文字が踊ります。
そのとおり、ガツンとした味を求めるときに選びたくなる一杯。よりボリュームを求める人向けに「特牛焼肉めし」や「定食」も用意されているのがうれしいですね。
提供店舗は東京の新橋、御徒町と神奈川の溝の口の3店舗になりますが、近くにお立ち寄りの際はチェック！
※価格は税込み表記です。
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