厚切りヒレステーキが主役！300℃直火でジューシー、GWはご褒美に

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは、4月23日から5月6日までの期間「ヒレステーキフェア」を開催します。
GW限定！「ヒレステーキフェア」
ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは、グリル料理を提供するファミリー向けレストランチェーン。「ヒレステーキフェア」では、大麦を中心とした穀物で肥育されたオーストラリア産ブラックアンガス牛を提供します。
柔らかい肉質と甘みのある脂、旨みの詰まった赤身が特長とされています。
▲ヒレステーキ ベイクドポテト＆直火焼き野菜付き（100g：2739円、200g：4279円
赤身の旨みと柔らかな身を堪能できる“ヒレ”を厚切りのステーキで提供。300℃の直火で焼き上げることで肉汁をたっぷり閉じ込めており、ジューシーで噛むほどに肉の旨みを堪能できる仕上がりなんだとか。
「ヒレステーキ ベイクドポテト＆直火焼き野菜付き」は、ヒレステーキに「春夏グランドメニュー」より登場したホクホク食感の「ベイクドポテト」と、ズッキーニやヤングコーンなどの「直火焼き野菜」を添え、彩り豊かに仕上げています。
▲ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ（150g：2739円、200g：2915円、250g：3135円）
▲ヒレカットステーキのトリプルグリル（2739円）
また、カットしたヒレステーキと“大俵ハンバーグ”とのコンビネーションが楽しめる「ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ」や、グリルチキン（100g）とジューシーな手ごねハンバーグ（100g）を組み合わせた「ヒレカットステーキのトリプルグリル」も販売します。
GWはちょっと贅沢に！
ゴールデンウィークは、柔らかくジューシーな“ご馳走ステーキ”でちょっと贅沢を味わってみませんか？
ビッグボーイの看板商品「大俵ハンバーグ」とともに楽しめるセットも魅力的です。家族や友人を誘って、大型連休はお肉を堪能してみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります