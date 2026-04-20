厚切りヒレステーキが主役！300℃直火でジューシー、GWはご褒美に

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは、4月23日から5月6日までの期間「ヒレステーキフェア」を開催します。

GW限定！「ヒレステーキフェア」

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは、グリル料理を提供するファミリー向けレストランチェーン。「ヒレステーキフェア」では、大麦を中心とした穀物で肥育されたオーストラリア産ブラックアンガス牛を提供します。



柔らかい肉質と甘みのある脂、旨みの詰まった赤身が特長とされています。

▲ヒレステーキ ベイクドポテト＆直火焼き野菜付き（100g：2739円、200g：4279円



赤身の旨みと柔らかな身を堪能できる“ヒレ”を厚切りのステーキで提供。300℃の直火で焼き上げることで肉汁をたっぷり閉じ込めており、ジューシーで噛むほどに肉の旨みを堪能できる仕上がりなんだとか。



「ヒレステーキ ベイクドポテト＆直火焼き野菜付き」は、ヒレステーキに「春夏グランドメニュー」より登場したホクホク食感の「ベイクドポテト」と、ズッキーニやヤングコーンなどの「直火焼き野菜」を添え、彩り豊かに仕上げています。

▲ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ（150g：2739円、200g：2915円、250g：3135円）

▲ヒレカットステーキのトリプルグリル（2739円）

また、カットしたヒレステーキと“大俵ハンバーグ”とのコンビネーションが楽しめる「ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ」や、グリルチキン（100g）とジューシーな手ごねハンバーグ（100g）を組み合わせた「ヒレカットステーキのトリプルグリル」も販売します。

GWはちょっと贅沢に！

ゴールデンウィークは、柔らかくジューシーな“ご馳走ステーキ”でちょっと贅沢を味わってみませんか？

ビッグボーイの看板商品「大俵ハンバーグ」とともに楽しめるセットも魅力的です。家族や友人を誘って、大型連休はお肉を堪能してみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）