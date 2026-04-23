圧倒的ボリューム！並盛でも500g超え「スタミナ鶏バター丼」肉盛りがヤバイ

カルビ丼チェーン「韓丼」は4月28日から6月15日までの期間限定で、「スタミナ鶏バター丼」を販売します。

圧倒的ボリューム！「スタミナ鶏バター丼」

“ガッツリ食べたい”というニーズに応えるべく開発された、ボリュームとインパクトを兼ね備えた丼メニューです。

▲スタミナ鶏バター丼 並盛り980円、大盛り1280円

※テイクアウト 並盛り1010円、大盛り1310円

香ばしく焼き上げた鶏もも肉に、にんにくとバターのコクを組み合わせた特製だれを絡めた丼です。

にんにくの風味とバターのコクを掛け合わせた濃厚な味わいが特徴とされ、丼の上にのせたバターが溶けることで、タレと一体化した旨味が広がるといいます。

大ぶりにカットした鶏肉を贅沢に盛り付け、ご飯とのバランスも“ガッツリ仕様”に調整したとしています。

並盛でも総重量500gを超えるボリュームで、大盛りはさらに量を増やした仕様です。

にんにく×バターで超ガッツリ！

にんにくとバターを組み合わせた濃厚な味わいに加え、並盛でも総重量500g超えというしっかりとしたボリューム感のあるメニューとなっています。

ガッツリ感のある味わいと満腹感を求める人は、この機会にチェックしてください。

※価格は税込み表記です。