ついにキター！ バンダイナムコ「ドラゴンボール ゼノバース３」2027年発売決定 前作は1000万本超えの超人気シリーズ最新作
バンダイナムコエンターテインメントは4月20日、DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」として発表していた件について、シリーズ最新作「ドラゴンボール ゼノバース３」であると発表した。
2027年発売予定で、プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）に対応する。
映像では、アニメなどよりさらに発展を遂げた「西の都」が映し出され、パトロールする若者が登場。作中でおなじみの「カプセルコーポレーション」のロゴや、かつて孫悟飯が扮した「グレートサイヤマン」のような変身シーンも見られる。
ビーデルに似た女生徒や、ピッコロっぽい後ろ姿、そしてドラゴンボール初期の「バイクで突っ込んでくるブルマと孫悟空の出会い」をほうふつとさせるシーンなど、ファンの想像と期待を盛り立てる内容となっていた。
また、前作「ドラゴンボール ゼノバース２」は2016年に発売されて以来、10年にわたってアップデートを続けている息の長い作品。タイムパトロールの隊員として、歴史改変に立ち向かうストーリーが展開した。
全世界で1000万本を売り上げる“超”人気シリーズの最新作が発表されたことで、「2」の追加DLCもついに「ファイナル」へ向かう模様。
最後のDLC「FUTURE SAGA Chapter4」は2026年夏配信予定とのこと。長き戦いの終わりと始まりを、ぜひ見届けてみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンボール ゼノバース３
ジャンル：ドラゴンボールアクション
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
プレイ人数：未定
CERO：審査中
©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
©2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
©2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります