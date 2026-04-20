バンダイナムコエンターテインメントは4月20日、DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」として発表していた件について、シリーズ最新作「ドラゴンボール ゼノバース３」であると発表した。

2027年発売予定で、プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）に対応する。

映像では、アニメなどよりさらに発展を遂げた「西の都」が映し出され、パトロールする若者が登場。作中でおなじみの「カプセルコーポレーション」のロゴや、かつて孫悟飯が扮した「グレートサイヤマン」のような変身シーンも見られる。

ビーデルに似た女生徒や、ピッコロっぽい後ろ姿、そしてドラゴンボール初期の「バイクで突っ込んでくるブルマと孫悟空の出会い」をほうふつとさせるシーンなど、ファンの想像と期待を盛り立てる内容となっていた。

また、前作「ドラゴンボール ゼノバース２」は2016年に発売されて以来、10年にわたってアップデートを続けている息の長い作品。タイムパトロールの隊員として、歴史改変に立ち向かうストーリーが展開した。

全世界で1000万本を売り上げる“超”人気シリーズの最新作が発表されたことで、「2」の追加DLCもついに「ファイナル」へ向かう模様。

最後のDLC「FUTURE SAGA Chapter4」は2026年夏配信予定とのこと。長き戦いの終わりと始まりを、ぜひ見届けてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンボール ゼノバース３

ジャンル：ドラゴンボールアクション

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：未定

CERO：審査中

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

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