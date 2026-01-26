バンダイナムコエンターテインメントは1月25日、DRAGON BALL最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」を始動したと発表。2027年にリリース予定だという。

映像では、鳥山明先生の描いたオリジナルキャラクターも初公開。作中の会社「カプセル・コーポレーション」の文字が記された白髪の青年だ。名前はまだ明らかになっていない。

バーチャルな訓練施設のようなところで「ドラゴンボール」らしい移動や、気を用いたアクションをする様子が描かれたほか、超サイヤ人化する演出も。誰も知らない未来のドラゴンボール世界を描く作品になるという。

ユーザーからは「ゼノバースかな」「ドラゴンボールオンラインってMMO昔あったよね」「遥か未来の時代とか夢が広がる！」「昔を振り返るんじゃなくて新しい時代のドラゴンボールを描いてほしい」など、期待する声が寄せられている。

続報は4月19日、20日にロサンゼルスで開催する「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて発表予定なので、期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：AGE 1000

ジャンル：未定

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：未定

発売日：2027年予定

価格：未定

©バード・スタジオ／集英社

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画面は開発中のものです。実際の製品仕様とは異なる場合がございます。

※本映像はプロモーション用の映像です。