【30%オフ】ノートPCの横に挿すだけで“仕事できる机”に。Belkinの多機能USB-Cハブがかなり便利

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

USB-Cハブを挿しただけで、デスクがちょっとだけ強く見える

ノートPCは薄い。軽い。見た目もスマート。……ところが、いざ外部モニターをつなぎたい、USB機器を挿したい、有線LANも使いたい、ついでに充電もしたいとなった瞬間、現実と直面することになりますよね。「端子、全然足りないじゃん」と。

そこで登場するのが、Belkinの「USB-C 8-IN-1 マルチポート ハブ」です。Amazonでは参考価格7,390円のところ、30%オフの5,200円で買えます（5月8日現在）。

USB-Cポートに挿すだけで、HDMI出力、USB接続、有線LAN、給電などをまとめて面倒見てくれる、ノートPCまわりの「端子増築パック」。ノートPCの横に置けば、デスクがちょっとだけ強く見えるかもしれません。まあ、仕事が速くなるかは本人次第ですが、少なくとも机の見た目はかなり仕事できそうになります。

対応OSはWindows、macOS、iPadOS、ChromeOSと幅広く、在宅ワーク用のノートPCにも、外出先で使うタブレットにも合わせやすいのがポイント。

4K/60Hz出力に100W給電

小さい顔して、かなり盛ってます

USB-C 8-IN-1 マルチポート ハブのうれしいところは、「とりあえずこれを挿しておけば何とかなる」感が強い点です。具体的に挙げていきましょう。

たとえば、HDMIは最大4K/60Hz出力に対応。ノートPCの小さな画面だけでウィンドウをちまちま切り替えていた日々から、外部ディスプレーでドーンと作業する日々へ。画面が広いだけで、人はちょっと賢くなった気がします。気のせいかもしれませんが、作業効率は上がるでしょう。

さらに、最大100WのPower Deliveryにも対応します。ハブ経由でノートPCへ給電しながら、周辺機器もまとめて接続できるので、机の上がケーブル祭りになるのを防げます。充電ケーブル、HDMIケーブル、USBケーブルが絡まり合う混沌から卒業できるかもしれません。

データ転送は最大10Gbps対応。外付けSSDやUSBメモリーを使う人なら、写真や動画、仕事の資料を動かす場面でありがたみを感じやすい仕様です。こういう地味な速さこそ、毎日使うごとにありがたみが増してくる。

有線LANも2.5Gbps対応

Wi-Fiが不安な日も、こいつがいる

最近はWi-Fiも速くなりましたが、それでもオンライン会議中に音声が途切れたり、大容量ファイルのアップロードで妙に待たされたりすると、「やっぱり有線って正義かも」と思う瞬間があります。

BelkinのUSB-C 8-IN-1 マルチポート ハブは、2.5Gbps対応の有線LANポートを備えているのが大きな魅力です。

在宅ワークで安定した通信環境を作りたい人、NASにアクセスする人、クラウドへ大きなデータを送る人、オンライン会議で「聞こえますか？」を言いたくない人。そういう人にとって、有線LANポート付きのハブはかなり頼れる存在です。ノートPC本体にLAN端子がなくても、ハブを挿せば一気に安心感が増します。

しかも、本体はコンパクトで持ち運びやすい設計。自宅では外部モニターと有線LANにつなぎ、外出先ではUSB機器やプロジェクター接続に使う、といった使い分けもしやすい。カバンに入れておくと、いざというときに「あってよかった、Belkin」となりそうなタイプのガジェットといえましょう。

まとめ：使い始めると「無いと、困る」側になるガジェット

USB-Cハブは、買った瞬間にテンションが上がるような派手な製品ではないかもしれません。ですが、使い始めると「無いと、困る」側にスッと入ってきます。

外部ディスプレー、有線LAN、USB機器、給電をまとめたいなら、BelkinのUSB-C 8-IN-1 マルチポート ハブを。ノートPC生活をかなりラクにしてくれるはずです。端子不足で毎回ちょっとイラッとしている人は、そろそろハブで“仕事できる机”に強化してもいい頃ではないでしょうか。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。