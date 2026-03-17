Apple製品をまとめて充電｜Belkinの3-in-1折りたたみパッドが便利すぎる
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Belkinの3台同時充電パッドが登場｜Amazon限定モデル
Apple製デバイスユーザーに向けた注目製品「Belkin 3-in-1 折りたたみ式充電パッド」がAmazon.co.jpで販売中だ。価格は10,790円で、購入特典として専用壁紙のダウンロードURLが付属する。
Qi2認証＆MagSafe対応｜3台同時ワイヤレス充電に対応
本製品は、iPhone・Apple Watch・AirPodsの3台を同時にワイヤレス充電できる3-in-1設計を採用。Qi2の公式認証とMagSafeに対応し、最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現している。複数デバイスを効率よく充電したいユーザーに適した仕様だ。
また、Apple Watchには急速充電機能を搭載しており、短時間での充電にも対応。36Wの充電アダプターと1.5mのUSB-C to USB-Cケーブルが同梱されているため、購入後すぐに使用できる点も利便性を高めている。
折りたたみ式でコンパクト｜持ち運びにも最適な設計
本体は折りたたみ式を採用しており、未使用時はコンパクトに収納可能。折りたたみ時の厚さは約1.9cmとスリムで、バッグに入れてもかさばりにくい。自宅だけでなく、出張や旅行といった外出先でも扱いやすい設計となっている。
さらに、2年間のメーカー保証に加え、最大28万円の条件付き接続機器保証を提供。対応機種はiPhone 16シリーズからiPhone 12シリーズまでと幅広く、最新モデルから既存ユーザーまでカバーする。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります