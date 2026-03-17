Apple製品をまとめて充電｜Belkinの3-in-1折りたたみパッドが便利すぎる

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Belkinの3台同時充電パッドが登場｜Amazon限定モデル

Apple製デバイスユーザーに向けた注目製品「Belkin 3-in-1 折りたたみ式充電パッド」がAmazon.co.jpで販売中だ。価格は10,790円で、購入特典として専用壁紙のダウンロードURLが付属する。

Qi2認証＆MagSafe対応｜3台同時ワイヤレス充電に対応

本製品は、iPhone・Apple Watch・AirPodsの3台を同時にワイヤレス充電できる3-in-1設計を採用。Qi2の公式認証とMagSafeに対応し、最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現している。複数デバイスを効率よく充電したいユーザーに適した仕様だ。

また、Apple Watchには急速充電機能を搭載しており、短時間での充電にも対応。36Wの充電アダプターと1.5mのUSB-C to USB-Cケーブルが同梱されているため、購入後すぐに使用できる点も利便性を高めている。

折りたたみ式でコンパクト｜持ち運びにも最適な設計

本体は折りたたみ式を採用しており、未使用時はコンパクトに収納可能。折りたたみ時の厚さは約1.9cmとスリムで、バッグに入れてもかさばりにくい。自宅だけでなく、出張や旅行といった外出先でも扱いやすい設計となっている。

さらに、2年間のメーカー保証に加え、最大28万円の条件付き接続機器保証を提供。対応機種はiPhone 16シリーズからiPhone 12シリーズまでと幅広く、最新モデルから既存ユーザーまでカバーする。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。