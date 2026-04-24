「ケーブル忘れた？」が消滅。巻き取り式 × 67WのBelkin充電器が“これでいい感”強すぎる件
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ケーブル探しの旅、ついに終わる
外出時の充電って、だいたい「ケーブルどこいった？」から始まります。バッグの奥で絡まるケーブル、別ポーチに入れたはずのケーブル、そしてホテルで気づくケーブル忘れた問題。そんな“あるある”に終止符を打ちにきたのが、Belkinの「UltraCharge GaN充電器67W（巻き取り式ケーブル付き）」です。
折りたたみ式プラグ、巻き取り式USB-Cケーブル、USB-Cポートを備えたGaN充電器。Amazonで参考価格6,589円のところ、8%OFFの6,055円で販売中（4月24日現在）。
内蔵されたおよそ1mのUSB-Cケーブルは、必要なぶんだけ引き出して使い、終わればスッと収納。これだけでケーブル管理ストレスがほぼ消滅します。しかも絡まない。地味に革命です。
67Wの安心感、スマホもPCもまとめて面倒見る
見た目はコンパクトでも、中身はなかなかのパワー系。最大67WのUSB-C PDに対応しており、スマホはもちろん、MacBookクラスのノートPCも高速充電できます。
さらに本体にはUSB-Cポートももう1つ用意されているため、2台同時充電にも対応。出力は状況に応じて自動で振り分けられ、ノートPC＋スマホといったフル装備にも対応できます。「充電器1個で全部やりたい」という願望も、これなら普通に叶います。
出張・カフェ・旅行、全部これでいい
折りたたみ式プラグで持ち運びやすく、しかもケーブル一体型。これ1個バッグに入れるだけで準備完了。スマホ、タブレット、ノートPC、イヤホンまで幅広く対応しているので、ガジェットが多い人ほど恩恵は大きめ。
もちろん、ケーブルが入っているため超小型というわけではないものの、これ1台で全部いける安心感はかなり強い。ケーブルを複数持ち歩くより、むしろミニマルかもしれません。
地味なポイントではありますが、充電時に抜け落ちや接続切れを防ぎやすい設計なんだそう。壁コンセントに挿したときの安定性は、意外に使い勝手を左右する部分ですからね。
まとめ：結局こういうのが一番ラク
充電器とケーブルを別々に持ち歩く時代、そろそろ終わりでいいのではないでしょうか。「忘れない・絡まない・充電が速い」。この3拍子がそろった時点で、日常のストレスはかなり削減されます。
気づけば、バッグの中からケーブルを探す時間が消えている。このBelkinの充電器、派手さはないのに満足度だけやたら高いんですよね。結局こういう「これでいい」が一番強い……そう思わせてくる一台です。
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