今年も世界最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2026」が3月28、29日の2日間、東京ビッグサイトでパブリックデイが開催された。130以上のブースの展示やブースステージ、声優らが登壇する50のAJステージなどで、アニメ最新情報が発信されたAnimeJapan 2026は、過去最多となる約15万6000人が来場。会場内はどこも来場者の笑顔であふれていた。
今回はさまざまな工夫が施された出展ブースの様子と、AnimeJapan 2026で発表された話題作のステージから注目の情報をピックアップしてお伝えする。
TOHO animationブースのサイネージ。3スクリーンでの映像は大迫力
AnimeJapanの最大の魅力はアニメの世界に浸れる大規模展示
AnimeJapanではアニメの最新情報が続々と発表されることは大きな魅力だ。しかし、公式サイトやメディアからもこうした情報は発信され、会場に行かなくても情報は取得できる。では、AnimeJapanに来場する魅力はなんだろうか。それは、アニメの世界の中に入ったかのような非日常の臨場感を体感できることが一つあげられる。ここでは大手ブースを中心とした、AnimeJapan会場ならではの展示を紹介する。
映像であるアニメの没入感を体感できるのは、やはり巨大なサイネージを使った映像発進だろう。スクリーンXのように3画面に取り囲まれるようなサイネージや、複数の画面を組み合わせて立体的に見せるサイネージなど、ただ映像を流すだけではなく、工夫が楽しい。
KADOKAWAブースは写真だと単なる巨大展示にしか見えないが、3スクリーンとヒューマンスケールのフィギュアを組み合わせていた
東映アニメーションブースでは、4月から放送開始となった『ONE PIECE』エルバフ編から、宝樹アダムに拘束されたロキを展示。腰から上を背景として映像で表示し、足を立体で作っている。手前にいるヒューマンスケールのルフィと比較してその大きさがわかるだろうか。この展示は恐らく、これまでの立体展示で最大だ
Fate/Grand Orderブースは、ブース前面を覆うサイズのサイネージを展開。サイネージの向こう側が透けて見えるのがわかるだろうか
Fate/Grand Orderブースのサイネージを裏側から見たところ。映像はまったく見えず、ブース外が見えるようになっている
同様のサイネージを用いて、KADOKAWAブースではB小町のライブを再現。サイネージを二重にすることでステージの立体感を演出していた
向こう側が透けて見えるサイネージを近距離で撮った写真。奥が見えるように編み目状になっている部分に映像が表示されている
NBCユニバーサル・エンターテインメントジャパンブースのサイネージ。静止画展示と複数のサイネージを組み上げて、複数の作品の展示があることを示している
バンダイナムコフィルムワークスブースでは縦長に組んだサイネージを外壁に展示。キャラクターを表示してアピール
ブース内ではカフェの中から眺める風景を5枚のサイネージで表現。窓の外をイングラムが歩き、レイバーがいる世界を再現していた
SHOCHIKU animeブースの『ワールド イズ ダンシング』の展示では、通常の映像のほかに、会場限定映像を公開していたが、簾の中をのぞかないと見られないという、近くに寄らせて見せるという戦略だ
円谷フィールズホールディングスブースでは、バルタン星人に向ってスペシウム光線を撃つ姿を撮影できるフォトスポットを展示。背景のサイネージにスペシウム光線が表示される