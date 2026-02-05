「ファンタジーライフi」高難度ボス“始祖ドラゴン”まもなく降臨
レベルファイブは2月4日、発売中の「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」にて、高難度ボス“始祖ドラゴン”を追加する無料アップデートが2月初旬に配信予定であると発表した。
これは、12月に行われた大型無料アップデートの新コンテンツ「グースカ大陸」向けに行われる追加コンテンツ。プレイヤーは眠るたびに姿を変える大陸を舞台に、レベル1のすっぴん状態から強力なボスに挑む「ローグライク×オープンワールド」を楽しめる。
映像では始祖ドラゴンとの戦闘の様子も紹介された。体力を削るごとに「ほんきフェーズ」「かくせいフェーズ」と戦い方が変化していくようだ。
とくに始祖ドラゴンの大技は特定の条件を満たすことで止められるようで、映像では本体とは別のところに出現した「大樹」を木こりになって倒そうとするも、時間切れになってしまう様子が映されていた。
始祖ドラゴンと戦える「幻界の試練」は無料で何回でも挑めるとのこと。強力な装備を身にまとい、討伐を目指そう。活躍するとトロフィーももらえるという。
この発表にユーザーは「待ってました！」「2月初旬って…今じゃね!?」「全然強化できてないからやばい」「始祖ドラゴンもう来るのか、準備が足りん」「採取職も強化しなくちゃ。間に合うか？」「みんな、一緒に戦ってくれ！」とにわかに盛り上がりを見せている。
2月初旬とだけ発表された今回の情報。案外本当にもうすぐ来るかもしれないので、今のうちに準備を進めておくといいだろう。
🔥🔥始祖ドラゴン紹介PV 公開！🔥🔥— ファンタジーライフ公式 (@L5_fantasylife) February 4, 2026
そろそろ手ごたえのあるボスと戦いたくはありませんか…？
今こそ！これまで培った力を試す時⚔
始祖ドラゴン降臨👇https://t.co/AW6PT7SkbJ#ファンタジーライフｉ#FLipic.twitter.com/yib4j6KRG2
【ゲーム情報】
タイトル：ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女
ジャンル：みんなのスローライフRPG
制作・販売：レベルファイブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年5月22日）
価格：
通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）
Nintendo Switch 2 Edition：7978円（ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：8778円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
