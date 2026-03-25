スローライフも冒険も“全部入り”の無限に遊べるRPG、コレです

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スローライフを楽しみたい、でも冒険もしたい

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXbox 360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

「ぽこ あ ポケモン」、流行っていますよね。何かと忙しない現代社会、我々はゲームに“逃避”を求めているのでしょうか。スローライフ系のゲームは本当に人気があります。

一方で、「マインクラフト」のようなゲームでも、積極的に洞窟の中に入っていったり、まだ見ぬ世界を求めてどんどん探索したりするタイプの人もいます。スローライフも味わいたいけれど、冒険もあってほしい。現実とは違うゲームの世界だからこそ、未知の体験をしたいですよね。

そんなスローライフも冒険も楽しめるRPGとして、私がオススメしたいのは「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」です。Switch 2版の参考価格は7,978円ですが、Amazonでは14%オフの6,882円（3月25日現在）。ちなみに、PS5版もSwitch版もありますよ。

「無限に遊べる『みんなのスローライフRPG』」まさにその通り！

レベルファイブの「ファンタジーライフ」シリーズの最新作で、「無限に遊べる『みんなのスローライフRPG』」がうたい文句。良い意味で、その通りのゲームなんですよね。

ストーリーは冒険心をくすぐる王道で楽しめますし、クリア後のやりこみ要素も充実。バトルが苦手な人も、仲間と協力すれば問題なし。街のクリエイトも自由度が高く、スローライフ好きもハマること間違いありません。

戦闘職、採取職、制作職などさまざまな職業が用意されているのもうれしいですし、それぞれのミニゲームもよくできています。私はすべてやり切ってのんびり街づくりをしていましたが、歯ごたえのある追加DLC配信のおかげで、また冒険熱が再燃しています。

ものすごくわかりやすい例えでいえば「あつ森」のようなスローライフ感と、「ゼルダ」シリーズのような冒険要素の塩梅がちょうどいい。じっくり楽しめるゲームなので、いまから始めても大丈夫。ぜひプレイしてください。