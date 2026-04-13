GIGABYTE「GAMING A18 PRO」発売｜Core 7＋RTX 5080でAI性能を強化した最新ノートPC

GIGABYTEは、最新のIntel Core 7 240HプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズLaptop GPUを搭載したAIゲーミングノートPC「GAMING A18 PRO」シリーズを販売開始した。

「GAMING A18 PRO」は、Raptor Lakeで知られる10コア/16スレッドのIntel Core 7 240Hプロセッサと、最新NVIDIA GeForce RTX 50シリーズのディスクリートGPUを搭載。特に「GAMING A18 PRO DYJG3JPBC4JH」モデルは、7680基のCUDAコアと16GBのGDDR7メモリを備えたNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載しており、最高のAI性能を実現。「GAMING A18 PRO DXJG3JPBC4JH」モデルも、優れたGPU性能を持つ。また、MUXスイッチによる応答性の向上にも注目だ。

ディスプレイは、WQXGAの高解像度とリフレッシュレート165Hzを誇り、応答速度3msの18.0型液晶を搭載している。Pantone色校正とTÜV Rheinland認証を取得しており、さらに90％の画面対ボディ比を実現。GIGABYTE独自の「WINDFORCE Infinity EX」冷却技術が、薄型筐体ながらも十分な冷却性能を提供する。

その他の機能として、Wi-Fi 6E対応のネットワーク機能、RGBバックライトキーボード、Dolby Atmos対応のサウンドシステムを備え、USB PD 3.0による急速充電が可能。さらに、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」が、音声操作やAIブースト機能など、多彩な機能を提供する。