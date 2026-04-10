MSIがATX 3.1対応電源を発表　RTX 50世代向け「GPU SafeGuard」搭載モデル登場

エムエスアイコンピュータージャパンは、ATX 3.1およびPCIe 5.1対応の電源ユニット「MAG A1000PLS PCIE5」と「MAG A1200PLS PCIE5」を、4月17日に発売する。これらの製品は、それぞれ30,980円と36,980円で提供され、ゲーミングPCユーザーにとって新たな選択肢となる。
新型電源ユニット「MAG A1000PLS PCIE5」と「MAG A1200PLS PCIE5」は、PCIe 5.1およびATX 3.1に対応する最新設計を特徴としている。この製品は、最新のNvidia GeForce RTX 50シリーズグラフィックスカードを搭載した高性能ゲーミングPCに最適だ。特に、12V-2x6コネクタが黄色に設計され、挿し込み具合が一目でわかる安心設計が施されている。また、GPU SafeGuardとFan SafeGuardの機能により、異常時にビープ音での通知や自動シャットダウンでシステムを保護する。
コンパクトなデザインながら、幅広いPCケースに組み込みやすい奥行き150mmの筐体を持ち、柔軟で取り回しやすいエンボス加工ケーブルとケーブルコームを付属して美しい配線を実現する。さらに、135mm Fluid Dynamic Bearingファンを採用し、冷却性能と静音性を両立させる仕様となっており、10年間の長期保証が付帯する。
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