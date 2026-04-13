MSI「MPG X870E CARBON MAX WIFI」登場　AMD Ryzen 9000対応のハイエンド構成

エムエスアイコンピュータージャパンは、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサー対応マザーボード「MPG X870E CARBON MAX WIFI」を、4月17日より販売開始する。価格は82,980円。
「MPG X870E CARBON MAX WIFI」は、カーボンブラックと鮮やかなRGB LEDが融合したスタイリッシュなデザインを持ち、ゲーミングユーザーに向けたハイエンドマザーボードだ。この製品は、安全性に配慮したPin Safeデザインを採用し、初心者でも安心して組み立てができるという。
製品の特徴として、110A SPS対応の18+2+1フェーズの堅牢な電源回路があり、最新のハイエンドCPUでもその性能を最大限発揮可能とする。さらに、大型VRMヒートシンクを搭載し、熱効率を高め高負荷時でもシステムを冷却する。成績の4基のM.2スロットには冷却効率を高める両面M.2 Shield Frozrを採用し、パフォーマンスを最大化する。
また、Wi-Fi 7や5G LAN、2.5G LANを備え、快適なネットワーク環境を提供する上、最大40Gbpsの高速転送が可能なUSB4も装備。ユーザーは取り外しが簡単な「EZ PCIe Release」や「EZ M.2 Clip II」などの最新EZ DIY機能で、簡単にパーツを着脱できるとしている。
このマザーボードは、次世代AM5 CPUへの対応を視野に大容量64MBのBIOS ROMを備え、今後のPC市場の進化に柔軟に対応できる設計である。こうした特長から、圧倒的パフォーマンスと快適性でユーザーの作業体験を向上させるだろう。
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