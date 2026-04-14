ぶいすぽ公式キーボード第2弾登場！ ラピッドトリガー0.01mm対応の「VSPO! GEAR Ver.2」受注開始

Brave groupは、次世代Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」の公式ブランド「VSPO! GEAR」より、「VSPO! GEAR ゲーミングキーボードVer.2」を受注生産開始した。価格は27,500円で、受注期間は5月10日までだ。

この新しいゲーミングキーボードは、「ぶいすぽっ！」メンバーのフィードバックを取り入れて設計されたもので、23種類のデザインが用意されている。特に「ラピッドトリガー 0.01mm対応」機能を新たに搭載し、操作の精度を求めるゲーマーに最適な仕様となっている。加えて、従来の有線接続だけでなく、2.4GHz無線接続やBluetooth接続にも対応し、利便性が大幅に向上したという。

このキーボードは、以前の「VSPO! GEAR ゲーミングキーボード」シリーズで人気を博した21種類のデザインに新たに「蝶屋 はなび EDITION」と「甘結 もか EDITION」を加えたものだ。どのデザインも個性豊かで、ゲーマーや「ぶいすぽっ！」ファンにとって魅力的な選択肢を提供している。

「VSPO! GEAR ゲーミングキーボードVer.2」は、Game & Co.のサポートを受けて企画・開発され、特設サイトから詳細な機能を見ることができる。