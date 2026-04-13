Noble Audio「Sceptre」、低遅延ゲームモード搭載のBluetoothトランスミッター登場

アユートは、米国Hi-Fiオーディオブランド「Noble Audio」のチャージスルーUSB-Cポートを備えたドングル型Bluetoothトランスミッター『Sceptre（セプター）』を4月18日に発売する。アユート直販ECサイト「アキハバラe市場」及び正規取扱販売店で価格14,300円で入手可能だ。

『Sceptre』は、ゲームモードとチャージスルーUSB-Cポートを特徴とするドングル型のロスレスBluetoothトランスミッターだ。最新のQualcomm QCC5181 Bluetoothチップセットを搭載し、Bluetooth 5.4をサポートすることで、高度なコーデックであるLDACやaptX Adaptiveによる伝送を可能にする。また、最大約20mのBluetooth送信範囲により、さまざまな環境下で安定したワイヤレスパフォーマンスを提供し、幅広いBluetoothオーディオ製品で使用できる。

特筆すべきは、PD3.0準拠の最大45WチャージスルーUSB-Cポートが搭載されており、トランスミッター使用中でも接続デバイスへの給電が可能な点だ。また、USB-Aタイプ変換アダプターも付属しており、デバイスとの接続は非常に柔軟だ。「Noble FoKus」アプリを使用すればセットアップも簡単で、ゲームモードによりコンシューマーゲーム機でも高音質のBluetoothオーディオが楽しめる。

Sceptreのサイズはおよそ幅42×奥行10×高さ20mm（USB-C端子含む場合）で、重量は約4gと小型軽量だ。これにより日常的に持ち運びやすく、どこでも高音質の音楽体験を提供する。Noble Audioのこの新製品は、プレミアムなオーディオ体験を求めるユーザーに理想的な選択肢となるだろう。