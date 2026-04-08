110cm・Kカップの美形グラドルとして名高い藤川めい（ふじかわ・めい）さんが、9th DVD「舞い降りた天使の誘惑」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：90分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

この1年くらいで何度かに分けて撮影されたという9th DVDは、これまでにない衣装を入れつつ、2025年3月に発売された1st写真集「be K（ビケイ）」のころの映像が織り交ぜられているのが特徴。全体的には可愛い仕上がりとなっている。

――オススメは？

【藤川めい】 部屋でピンク色のニットとアームカバーを着けて、ガーリーな印象で魅せるシーンです。ヘアセットも髪飾りのセレクトも自分でやっているので、ここは飛ばさずに視聴してほしいです。飛び跳ねるところで胸も揺れています（笑）。

――ほか注目は？

【藤川めい】 ジャケ写になっている、白のレース素材の衣装でバレエをやるところです。体が固いのですごく苦労したのですが、映像では軽やか＆しなやかに動けていると思います。ちょっと可愛くて新たな魅力が表現できました。

――大人の色気で攻めたと思うのは？

【藤川めい】 緑と黒のビスチェを着たシーンです。1st写真集の裏表紙でもあるのですが、胸が強調されたデザインなので迫力があるんじゃないかと。個人的にもお気に入りの衣装です。

――近況はいかがですか？

【藤川めい】 いま、みなさんとの絆が深まるようにと、ファンクラブ「めいし～ず」の更新を毎日がんばっています。週1ペースの動画も力を入れているので、ぜひチェックしてもらえるとうれしいです。

藤川さんといえば、仕事のあるときだけ地元の北海道から上京する生活スタイルなので、会えるチャンスが限られている点も人気の理由。個人撮影会もすぐ満枠になることで知られるので、4月29日開催の「きらりフォトセッション」も要チェック。ファンクラブ優先だが、4月10日の21時から一般予約受付スタートとなっている。