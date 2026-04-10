日本が誇るパフォーマンス集団「電撃ネットワーク」でも活躍中の幕田みゆ（まくた・みゆ）さんが、2nd DVD「恋は電撃のように」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：138分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月20日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

高身長（170cm）でスタイル抜群、可愛い顔も魅力の幕田さん。秋に都内と千葉県で撮影された2nd DVDでは家庭教師を演じていて、高校生の男子生徒（＝視聴者）に勉強を教えていくうちに恋仲になるという物語になっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【幕田みゆ】 腕立て伏せなど筋トレでで汗を流したり、寝室でまどろんだり、仲よくなってから一緒に温泉旅館に出かけたりして、最後は恋が実るという流れになっています。可愛いキツネのコスプレをして、「噛みついちゃうよ」と可愛く言ったりもしました。

――オススメは？

【幕田みゆ】 大浴場で体を洗うシーンです。途中で水着を取り払って手ぬぐいだけで胸を隠したりする展開になっています。あまりプライベートで温泉に入って写真や動画を撮ることはないだろうし、この作品でしか視聴できない点を推したいです。

――ほか注目は？

【幕田みゆ】 和室で書道するシーンです。師範の資格を持っているので、書道に関しては本当に先生ができるんです。リアルな自分が出せていると思うし、みなさんが思い描くようなセクシーな先生も表現されているので、ぜひ視聴してほしいです。

――今後の抱負も聞かせてください。

【幕田みゆ】 3rd DVDも出したいのでグラビア活動をがんばりつつ、電撃ネットワークでは兄さんたち（＝ほかのメンバー）に負けないようなインパクトのあるネタを増やしたいです。なるべく怪我をしないようにがんばりたいです。

なお、今作のサンプル映像は電撃ネットワークの活動でもネタにされていて、楽屋や本番のスクリーンで流されてイジられているとか。「グラビアを見て電撃を好きになってほしいし、電撃を見てグラビアを好きになるという、双方向でファンを増やしていきたいです」と語った。