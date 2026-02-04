日本一の大学サークル美女を決める「MISS CIRCLE CONTEST 2023」で準グランプリに輝いた吉田優花（よしだ・ゆうか）さんが、1st DVD「Fresh Girl」（発売元：竹書房、収録時間：102分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

受賞をきっかけに役者としての芸能活動をスタートさせた吉田さんは、2025年春から始まった「ミスアサヒ芸能 2025」選考オーディションに参加。こちらも準グランプリという成果を上げ、いま大きな注目を集めているところだ。待望の1st DVDは、9月に福岡県の糸島でロケが行なわれたそうである。

――どんなシーンが楽しめますか？

【吉田優花】 ピンク色のビキニで海に行ってシャチの浮き輪で遊んだり、Tシャツ＆デニムパンツで洗車をしたり、ベッドの上で元気に飛び跳ねたりしています。DVDタイトル通りですが、フレッシュ感のある映像に仕上がっています。

――オススメは？

【吉田優花】 屋外コートでソフトテニスをやるシーンです。高校生のころは全国大会に出た経験もあるし、スポーツ好きで知ってもらえる機会が多かったので、1st DVDにも取り入れていただきました。ここが自分らしさが一番出せていると思います。

――ほか注目は？

【吉田優花】 制服を着て彼氏（＝視聴者）におにぎりを作ってあげるシーンです。高校生に戻った気分になれたし、「そういう恋愛っていいなあ」と思いながら取り組んでいました。「美味しくない」と言われて、ちょっと可愛く拗ねる展開を楽しんでほしいです。

――ファンからの評判は？

【吉田優花】 「笑顔が素敵だね」「視聴して元気をもらえた」とたくさん言っていただけました。これからも自分磨きをがんばりながら、役者とグラビアの両方でみなさんに知ってもらえる機会を増やしたいです。

初イベントもファンが押し寄せて会場が満員に。これだけの可愛さとフレッシュ感を兼ね備えた新人は、令和のグラビア界の頂点を狙える逸材と言っていいだろう。3月10日には、早くも2nd DVD「清純プリンセス」をリリース予定。またイベント開催もあると思うが、参加チケットの確保は急務となりそうだ。