今年から新体制になったアイドルグループ「イイトコドリ」に加入した朝野ナツ（あさの・なつ）さんが、8th DVD「ボクには彼女がちょうどいい」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを3月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2023年春のデビュー当時から応援するファンはお分かりだと思うが、この1～2年で20kgものダイエットに成功し、見違えるようなビジュアルになった朝野さん。アイドルとしての活動も功を奏して人気もうなぎ登りで、イベント参加チケットも初めての完売を成し遂げた。9ヵ月ぶりにリリースされた8th DVDは、8月にベトナムで撮影されたものである。

――どんな内容ですか？

【朝野ナツ】 不動産会社に勤務するOLを演じていて、家を探す男性（＝視聴者）に物件を案内し回るストーリーになっています。「私を彼女だと思って、いっぱいシミュレートしてくださいね」と声をかけながら物語が進んでいきます。

――シーンとしては？

【朝野ナツ】 競泳水着でプールに入ったり、黄色のビキニで物件の近くのビーチに遊びに行ったり、スパッツ姿でエクササイズをやったりしました。全体的に明るくて元気なイメージが表現できていると思います。

――オススメは？

【朝野ナツ】 カーテンを閉めた部屋で（特技の）柔軟ポーズを披露するところです。衣装の透け感もすごいし、過去イチで攻めているんじゃないかと。接写も多めなのでドキドキしちゃいました。

――ダイエットについても聞かせてください。

【朝野ナツ】 グラビアもアイドルもがんばりたいと思って始めたのですが、食事制限を基本にマックス体重から20キロ痩せました。アイドルとして活動を続けていると、運動量が多いところもよかったのかな。いま（8th DVDの撮影時より）少しだけ戻りましたけど、この調子で体型キープしたいです。

4月14日には、イイトコドリの新メンバーお披露目ライブ「わっしょい！ イトコ祭」を開催予定。「一般エリアは無料になっているので、ちょっとでも気になった方はぜひ観覧に来てほしいです」と呼びかけた。JR大塚駅前すぐのライブハウス「大塚FUTURE」にて。