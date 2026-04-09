今年から新体制になったアイドルグループ「イイトコドリ」に加入した朝野ナツ（あさの・なつ）さんが、8th DVD「ボクには彼女がちょうどいい」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを3月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2023年春のデビュー当時から応援するファンはお分かりだと思うが、この1～2年で20kgものダイエットに成功し、見違えるようなビジュアルになった朝野さん。アイドルとしての活動も功を奏して人気もうなぎ登りで、イベント参加チケットも初めての完売を成し遂げた。9ヵ月ぶりにリリースされた8th DVDは、8月にベトナムで撮影されたものである。
――どんな内容ですか？
【朝野ナツ】 不動産会社に勤務するOLを演じていて、家を探す男性（＝視聴者）に物件を案内し回るストーリーになっています。「私を彼女だと思って、いっぱいシミュレートしてくださいね」と声をかけながら物語が進んでいきます。
――シーンとしては？
【朝野ナツ】 競泳水着でプールに入ったり、黄色のビキニで物件の近くのビーチに遊びに行ったり、スパッツ姿でエクササイズをやったりしました。全体的に明るくて元気なイメージが表現できていると思います。
――オススメは？
【朝野ナツ】 カーテンを閉めた部屋で（特技の）柔軟ポーズを披露するところです。衣装の透け感もすごいし、過去イチで攻めているんじゃないかと。接写も多めなのでドキドキしちゃいました。
――ダイエットについても聞かせてください。
【朝野ナツ】 グラビアもアイドルもがんばりたいと思って始めたのですが、食事制限を基本にマックス体重から20キロ痩せました。アイドルとして活動を続けていると、運動量が多いところもよかったのかな。いま（8th DVDの撮影時より）少しだけ戻りましたけど、この調子で体型キープしたいです。
4月14日には、イイトコドリの新メンバーお披露目ライブ「わっしょい！ イトコ祭」を開催予定。「一般エリアは無料になっているので、ちょっとでも気になった方はぜひ観覧に来てほしいです」と呼びかけた。JR大塚駅前すぐのライブハウス「大塚FUTURE」にて。
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