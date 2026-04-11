4月も映画館はアニメ作品が続々登場。今年も「名探偵コナン」の新作が登場するほか、「響け！ユーフォニアム」最終楽章の前編も公開。
また、世界興業収入13.6億ドル（約2000億円）の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の続編「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」も気になるところ。海外からの作品も多く、ナタリー・ポートマンが製作として参加している「ARCO／アルコ」や、ハンガリー映画「ペリカン・ブルー」が公開される。
2026年4月劇場アニメ 紹介作品
- 旋風を、巻き起こせ――
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
- 人生で最高の12分を
『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編
- 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
- わちゃわちゃもりもり、みんなの日常。
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第4幕
- 身長36ハマグリ！ ビッグになって映画館にやってくる！
『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』
- 空から降ってきたのは、虹色の少年…
『ARCO／アルコ』
- どっか 行こうぜ
『ペリカン・ブルー ～自由への切符～』
旋風を、巻き起こせ――
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
作品解説
コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。
するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。
そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった――
しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。
その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。
そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。
目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル……「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。
犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか――
そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶……
旋風を巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、いざ開戦（レーススタート）！！
スタッフ
原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）
監督：蓮井隆弘
脚本：大倉崇裕
音楽：菅野祐悟
プロデューサー：近藤秀峰、吉田剛志、岡田悠平
キャラクターデザイン・総作画監督：須藤昌朋
美術：福島孝喜、柏村明香
色彩設計：西 香代子
撮影：西山 仁
編集：伊藤潤一
録音監督：浦上靖之、浦上慶子
音響効果：石野貴久
CG監督：尾谷真弥、福田貴大
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：小学館／読売テレビ／日本テレビ／ShoPro／東宝／トムス・エンタテインメント
配給：東宝
主題歌：「ラストダンスあなたと」（歌：MISIA）
キャスト
江戸川コナン：高山みなみ
毛利 蘭：山崎和佳奈
毛利小五郎：小山力也
灰原 哀：林原めぐみ
萩原千速：沢城みゆき
萩原研二：三木眞一郎
松田陣平：神奈延年
阿笠博士：緒方賢一
吉田歩美：岩居由希子
小嶋元太：高木 渉
円谷光彦：大谷育江
スペシャルゲスト：横浜流星、畑 芽育
上映情報
4月10日（金）全国劇場にてロードショー
公式サイトURLhttps://www.conan-movie.jp/2026/
公式X@conan_movie
©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
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