4月も映画館はアニメ作品が続々登場。今年も「名探偵コナン」の新作が登場するほか、「響け！ユーフォニアム」最終楽章の前編も公開。

また、世界興業収入13.6億ドル（約2000億円）の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の続編「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」も気になるところ。海外からの作品も多く、ナタリー・ポートマンが製作として参加している「ARCO／アルコ」や、ハンガリー映画「ペリカン・ブルー」が公開される。

旋風を、巻き起こせ――

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

作品解説

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。



するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。

そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった――

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。



その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。



そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。

目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル……「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。



犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか――



そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶……



旋風を巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、いざ開戦（レーススタート）！！

スタッフ

原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：蓮井隆弘

脚本：大倉崇裕

音楽：菅野祐悟

プロデューサー：近藤秀峰、吉田剛志、岡田悠平

キャラクターデザイン・総作画監督：須藤昌朋

美術：福島孝喜、柏村明香

色彩設計：西 香代子

撮影：西山 仁

編集：伊藤潤一

録音監督：浦上靖之、浦上慶子

音響効果：石野貴久

CG監督：尾谷真弥、福田貴大

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：小学館／読売テレビ／日本テレビ／ShoPro／東宝／トムス・エンタテインメント

配給：東宝

主題歌：「ラストダンスあなたと」（歌：MISIA）

キャスト

江戸川コナン：高山みなみ

毛利 蘭：山崎和佳奈

毛利小五郎：小山力也

灰原 哀：林原めぐみ

萩原千速：沢城みゆき

萩原研二：三木眞一郎

松田陣平：神奈延年

阿笠博士：緒方賢一

吉田歩美：岩居由希子

小嶋元太：高木 渉

円谷光彦：大谷育江

スペシャルゲスト：横浜流星、畑 芽育

上映情報

4月10日（金）全国劇場にてロードショー

公式サイトURLhttps://www.conan-movie.jp/2026/

公式X@conan_movie

©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会