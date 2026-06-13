6月の劇場上映アニメは、16年ぶりに劇場アニメとして制作された「ケロロ軍曹」の新劇場版がロードショー。主題歌はanoが担当する。
また、全7章が予定されている「ヤマトよ永遠に REBEL3199」はいよいよ第六章と大詰め。2026年の東京に現れ、スカイツリーを背景にした宇宙戦艦ヤマトの姿も話題に。
2026年6月劇場アニメ 紹介作品
- 愛が地球（ペコポン）を救う――！？
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』
- 集え、碧い迷宮へ。そこは嘘も、戦争も許されるところ――
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』
- 世界中で大ヒットしているアニメシリーズのシネマ上映作品
『ブルーイ in シネマ みちしるべ』
- あのNETFLIX旋風が“シング・アロングバージョン”で劇場へ
Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』
愛が地球（ペコポン）を救う――！？
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』
©吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
作品解説
侵略なんて何のその、怠惰な日々を送るケロロ小隊一行。そんなある日。渋谷で謎の妖怪たちが大発生！？
さらにそこから全国津々浦々で摩訶不思議な現象が勃発する。ゆく先々で遭遇する謎の文字、そして暗躍する“天才発明家”の影。
新たな侵略者に危機感を覚えたケロロ小隊が、侵略者のプライドをかけて立ち上がる！
そこに現れるケロン人の兄弟「アルル」と「デルル」はいったい何者なのか――
『ケロロ軍曹』史上最強の敵に、最大スケールの戦いと驚きがこの夏幕を開ける！
スタッフ
原作：吉崎観音『ケロロ軍曹』(KADOKAWA刊)
脚本・総監督：福田雄一
監督：追崎史敏
キャラクターデザイン・総作画監督：小池智史
色彩設計：吉村智恵
美術監督：河合泰利
3DCG監督：大矢和也
撮影監督：荻原猛夫
編集：齋藤朱里
音響監督：鶴岡陽太
音楽：瀬川英史
制作：BN Pictures
配給：KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス
主題歌：「貸しっぱなしデスティニー」（歌：ano）
オープニング曲：「また帰ってきたケロッ！とマーチ」（歌：ano ＆ 粗品）
キャスト
ケロロ軍曹：渡辺久美子
タママ二等兵：小桜エツコ
ギロロ伍長：中田譲治
クルル曹長：子安武人
ドロロ兵長：草尾 毅
日向冬樹：桑島法子
日向夏美：斎藤千和
日向 秋：平松晶子
西澤桃華：池澤春菜
サブロー：石田 彰
東谷小雪：広橋 涼
アンゴル＝モア：能登麻美子
ナレーション：長谷川 忍（シソンヌ）
アルル／デルル：ジェシー（SixTONES）
上映情報
6月26日（金）全国公開！
公式サイトURLhttps://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/
公式X@keroro_anime
©吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
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