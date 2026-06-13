6月の劇場上映アニメは、16年ぶりに劇場アニメとして制作された「ケロロ軍曹」の新劇場版がロードショー。主題歌はanoが担当する。

また、全7章が予定されている「ヤマトよ永遠に REBEL3199」はいよいよ第六章と大詰め。2026年の東京に現れ、スカイツリーを背景にした宇宙戦艦ヤマトの姿も話題に。

愛が地球（ペコポン）を救う――！？

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

©吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

作品解説

侵略なんて何のその、怠惰な日々を送るケロロ小隊一行。そんなある日。渋谷で謎の妖怪たちが大発生！？

さらにそこから全国津々浦々で摩訶不思議な現象が勃発する。ゆく先々で遭遇する謎の文字、そして暗躍する“天才発明家”の影。

新たな侵略者に危機感を覚えたケロロ小隊が、侵略者のプライドをかけて立ち上がる！

そこに現れるケロン人の兄弟「アルル」と「デルル」はいったい何者なのか――

『ケロロ軍曹』史上最強の敵に、最大スケールの戦いと驚きがこの夏幕を開ける！

スタッフ

原作：吉崎観音『ケロロ軍曹』(KADOKAWA刊)

脚本・総監督：福田雄一

監督：追崎史敏

キャラクターデザイン・総作画監督：小池智史

色彩設計：吉村智恵

美術監督：河合泰利

3DCG監督：大矢和也

撮影監督：荻原猛夫

編集：齋藤朱里

音響監督：鶴岡陽太

音楽：瀬川英史

制作：BN Pictures

配給：KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス

主題歌：「貸しっぱなしデスティニー」（歌：ano）

オープニング曲：「また帰ってきたケロッ！とマーチ」（歌：ano ＆ 粗品）

キャスト

ケロロ軍曹：渡辺久美子

タママ二等兵：小桜エツコ

ギロロ伍長：中田譲治

クルル曹長：子安武人

ドロロ兵長：草尾 毅

日向冬樹：桑島法子

日向夏美：斎藤千和

日向 秋：平松晶子

西澤桃華：池澤春菜

サブロー：石田 彰

東谷小雪：広橋 涼

アンゴル＝モア：能登麻美子

ナレーション：長谷川 忍（シソンヌ）

アルル／デルル：ジェシー（SixTONES）

上映情報

6月26日（金）全国公開！

公式サイトURLhttps://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/

公式X@keroro_anime

©吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会