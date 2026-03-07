春休みを控え、3月は家族向け作品や春アニメの先行上映を含む15作品がスクリーンに登場。
『暗殺教室』10周年プロジェクトの第3弾プロジェクトとして公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』や『ひみつのアイプリ』などのTVアニメから派生した作品の、『花緑青が明ける日に』『パリに咲くエトワール』といったオリジナル作品も公開される。
2026年2月劇場アニメ 紹介作品
- 10年分の愛を込めて
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
- キラキラライブで笑顔まんかい！いっしょにアイプリしちゃお！
『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』
- 運命を変える花火を上げたい。
『花緑青が明ける日に』
- それぞれの夢に、ふたりで手を伸ばした。
『パリに咲くエトワール』
- わちゃわちゃもりもり、みんなの日常。まだまだ続く第3幕！
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第3幕
- 私を見ろ 今に見てろ
劇場先行版『NEEDY GIRL OVERDOSE -OVERTURE-』
- ヒミツで交わる、ふたりの想い
『魔法の姉妹ルルットリリィ』
- 天才になれなかった全ての人へ
『左ききのエレン』3話先行上映
- もう一度、君に会いたい
『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』
- 私は、おしりが前にある。
『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』
- 2026年アカデミー賞長編アニメーション賞ノミネート！ 日本で生まれたベルギー人の女の子アメリの成長を描く感動作
『アメリと雨の物語』
- 歌で心と心をつなぐよ。
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ ドレミファ♪ソドー島』
- 守りたかった動物の世界はカワイイだけじゃ生きられない――
『私がビーバーになる時』
- お家の外に飛び出してニャンタスティックな大冒険へ
『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』
- この人を見よ、奇跡はここから始まる。
『キング・オブ・キングス』
©松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会 2025
作品解説
月を破壊し、地球をも破壊すると予告した超生物・殺せんせー。暗殺を託されたのは椚ヶ丘中学校の落ちこぼれ3年E組、通称“エンドのE組”
何故かE組の担任となった殺せんせーは常識外れの指導で彼らを導き、卒業を目前に控えた今ではE組を笑う人間も随分と少なくなった。
彼らがやり残したことはただ1つ、殺せんせーの暗殺。その期限まで、残された時間はあと15日――。E組の教室では生徒と殺せんせーがこれまでの1年間を振り返っていた。アート、水泳、暗殺スキルを活かした課外活動、バレンタインの恋模様、先生の秘密のアフターファイブ。それぞれの思い出が、教室いっぱいに広がっていく。テレビシリーズでは描かれなかったエピソードの数々を、10周年を記念して完全新規で映像化。成長を遂げた生徒たちが、改めて見つめる“暗殺教室”での1年。彼らに残された最後の時間に、殺せんせーが届けるものとは――。
スタッフ
原作：「暗殺教室」松井優征（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督：北村真咲
脚本：上江洲 誠
キャラクターデザイン：樋上あや
メインテーマ：佐藤直紀
音楽：出羽良彰、石塚 徹
アニメーション制作：Lerche
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
製作：アニメ「暗殺教室」製作委員会2025
主題歌：「Teacher」（歌：友成 空）
キャスト
殺せんせー：福山 潤
烏間惟臣：杉田智和
イリーナ・イェラビッチ：伊藤 静
潮田 渚／蛍：渕上 舞
茅野カエデ：洲崎 綾
赤羽 業：岡本信彦
磯貝悠馬：逢坂良太
岡島大河：内藤 玲
岡野ひなた：田中美海
奥田愛美：矢作紗友里
片岡メグ：松浦チエ
神崎有希子：佐藤聡美
木村正義：川辺俊介
倉橋陽菜乃：金元寿子
菅谷創介：宮下栄治
杉野友人：山谷祥生
竹林孝太郎：水島大宙
千葉龍之介：間島淳司
寺坂竜馬：木村 昴
中村莉桜：沼倉愛美
狭間綺羅々：斎藤楓子
速水凛香：河原木志穂
原寿美鈴：日野未歩
不破優月：植田佳奈
前原陽斗：浅沼晋太郎
三村航輝：高橋伸也
村松拓哉：はらさわ晃綺
矢田桃花：諏訪彩花
吉田大成：下妻由幸
律（自律思考固定砲台）：藤田 咲
堀部糸成：緒方恵美
梓：井上喜久子
土屋果穂：鈴代紗弓
多川心菜：金澤まい
シーカー：梅原裕一郎
ふとし：山口勝平
マリオ：山路和弘
チャンタ：東地宏樹
仙石：稲田 徹
上映情報
3月20日(金)全国公開
公式サイトURLhttps://ansatsu-anime.com/
公式X@ansatsu_anime
