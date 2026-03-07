このページの本文へ

【3月の劇場アニメ】なんと15作品！ 『暗殺教室』殺せんせーが10周年プロジェクトで帰ってくる！

2026年03月07日 14時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

　春休みを控え、3月は家族向け作品や春アニメの先行上映を含む15作品がスクリーンに登場。

　『暗殺教室』10周年プロジェクトの第3弾プロジェクトとして公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』や『ひみつのアイプリ』などのTVアニメから派生した作品の、『花緑青が明ける日に』『パリに咲くエトワール』といったオリジナル作品も公開される。

2026年2月劇場アニメ 紹介作品

10年分の愛を込めて
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

©松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会 2025

作品解説
月を破壊し、地球をも破壊すると予告した超生物・殺せんせー。暗殺を託されたのは椚ヶ丘中学校の落ちこぼれ3年E組、通称“エンドのE組”
何故かE組の担任となった殺せんせーは常識外れの指導で彼らを導き、卒業を目前に控えた今ではE組を笑う人間も随分と少なくなった。
彼らがやり残したことはただ1つ、殺せんせーの暗殺。その期限まで、残された時間はあと15日――。E組の教室では生徒と殺せんせーがこれまでの1年間を振り返っていた。アート、水泳、暗殺スキルを活かした課外活動、バレンタインの恋模様、先生の秘密のアフターファイブ。それぞれの思い出が、教室いっぱいに広がっていく。テレビシリーズでは描かれなかったエピソードの数々を、10周年を記念して完全新規で映像化。成長を遂げた生徒たちが、改めて見つめる“暗殺教室”での1年。彼らに残された最後の時間に、殺せんせーが届けるものとは――。

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

スタッフ
原作：「暗殺教室」松井優征（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督：北村真咲
脚本：上江洲 誠
キャラクターデザイン：樋上あや
メインテーマ：佐藤直紀
音楽：出羽良彰、石塚 徹
アニメーション制作：Lerche
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
製作：アニメ「暗殺教室」製作委員会2025
主題歌：「Teacher」（歌：友成 空）

キャスト
殺せんせー：福山 潤
烏間惟臣：杉田智和
イリーナ・イェラビッチ：伊藤 静
潮田 渚／蛍：渕上 舞
茅野カエデ：洲崎 綾
赤羽 業：岡本信彦
磯貝悠馬：逢坂良太
岡島大河：内藤 玲
岡野ひなた：田中美海
奥田愛美：矢作紗友里
片岡メグ：松浦チエ
神崎有希子：佐藤聡美
木村正義：川辺俊介
倉橋陽菜乃：金元寿子
菅谷創介：宮下栄治
杉野友人：山谷祥生
竹林孝太郎：水島大宙
千葉龍之介：間島淳司
寺坂竜馬：木村 昴
中村莉桜：沼倉愛美
狭間綺羅々：斎藤楓子
速水凛香：河原木志穂
原寿美鈴：日野未歩
不破優月：植田佳奈
前原陽斗：浅沼晋太郎
三村航輝：高橋伸也
村松拓哉：はらさわ晃綺
矢田桃花：諏訪彩花
吉田大成：下妻由幸
律（自律思考固定砲台）：藤田 咲
堀部糸成：緒方恵美
梓：井上喜久子
土屋果穂：鈴代紗弓
多川心菜：金澤まい
シーカー：梅原裕一郎
ふとし：山口勝平
マリオ：山路和弘
チャンタ：東地宏樹
仙石：稲田 徹

上映情報
3月20日(金)全国公開

公式サイトURLhttps://ansatsu-anime.com/
公式X@ansatsu_anime

