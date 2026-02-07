2月は春に向けて大作などの公開が控えられる映画界。しかし劇場上映アニメは2月も話題作多数！ 劇場版『僕の心のヤバイやつ』に、スクリーン初登場となる『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』、『転生したらスライムだった件』の新作、そして新劇場版として登場する『銀魂』など、目移りする作品が続々公開。
『ヤマトよ永遠に REBEL3199』もいよいよ佳境に入る第五章、そして好例のドラえもんは『のび太の海底鬼岩城』がリメイクされる。バギーちゃんの運命やいかに！？
2026年2月劇場アニメ 紹介作品
- 世界（きみ）は、こんなにも眩しい
劇場版『僕の心のヤバイやつ』
- 銀河の底辺、劇場に再集合（カムバック）！ 暴走列車をくいとめろ!!
『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』
- 揺らめく旋律、それは祈りか思惑か――
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』
- 闇を、ぶったぎれ。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』
- ラスト1分、すべてが覆る。
『ヤマトよ永遠に REBEL3199』第五章 白熱の銀河大戦
- ボクらはきっとわかりあえる。海の底で。心の底で。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
- 10億もの精子たちが歌って！ 踊って！ 大暴走!? 精子たちの命がけの大冒険がついに日本上陸！
『スペルマゲドン 精なる大冒険』
©桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会
作品解説
市川京太郎は、『殺人大百科』や『解剖図』を愛読する中二病こじらせ男子。
そんな市川の静かな世界に、クラスの人気者・山田杏奈が突然入り込んできた！
図書室でおにぎりを頬張ったり、鼻歌を歌ったり。
かと思えば、急接近してきたり……。
予測不能な山田の言動に戸惑いながらも、気づけば市川の頭の中は、山田のことでいっぱいになっていた。
一方の山田も、市川と話すうちに、次第に存在が気になるようになっていき――。
初めて知った“好き”という気持ち。
すれ違いも、不器用な想いも乗り越えて、ふたりの距離は、ゆっくりと、でも確かに縮まっていく。
スタッフ
原作：桜井のりお（秋田書店「チャンピオンクロス」連載）
総監督：赤城博昭
監督：陳 達理
脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：勝又聖人
色彩設計：柳澤久美子
美術監督：黛 昌樹
CGディレクター：入川慶也
撮影監督：峰岸健太郎、竹沢裕一
編集：肥田 文
音響監督：小沼則義
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：牛尾憲輔
制作：シンエイ動画
製作：僕ヤバ製作委員会
配給：東映、エイベックス・ピクチャーズ
主題歌：「茜」（歌：ヨルシカ）
挿入歌：「神様の秒針を壊した」（歌：こはならむ）
挿入歌：「春となり」（歌：あたらよ）
劇中歌：「つづく」（歌：Primary COLOR）
キャスト
市川京太郎：堀江 瞬
山田杏奈：羊宮妃那
市川香菜：田村ゆかり
小林ちひろ：朝井彩加
関根萌子：潘めぐみ
吉田芹那：種﨑敦美
南条ハルヤ：島﨑信長
桃山晶：寺澤百花
上映情報
2月13日（金）全国公開
公式サイトURLhttps://bokuyaba-anime-movie.com/
公式X@bokuyaba_anime
