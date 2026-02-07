2月は春に向けて大作などの公開が控えられる映画界。しかし劇場上映アニメは2月も話題作多数！ 劇場版『僕の心のヤバイやつ』に、スクリーン初登場となる『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』、『転生したらスライムだった件』の新作、そして新劇場版として登場する『銀魂』など、目移りする作品が続々公開。

『ヤマトよ永遠に REBEL3199』もいよいよ佳境に入る第五章、そして好例のドラえもんは『のび太の海底鬼岩城』がリメイクされる。バギーちゃんの運命やいかに！？

世界（きみ）は、こんなにも眩しい

劇場版『僕の心のヤバイやつ』

作品解説

市川京太郎は、『殺人大百科』や『解剖図』を愛読する中二病こじらせ男子。

そんな市川の静かな世界に、クラスの人気者・山田杏奈が突然入り込んできた！

図書室でおにぎりを頬張ったり、鼻歌を歌ったり。

かと思えば、急接近してきたり……。

予測不能な山田の言動に戸惑いながらも、気づけば市川の頭の中は、山田のことでいっぱいになっていた。

一方の山田も、市川と話すうちに、次第に存在が気になるようになっていき――。

初めて知った“好き”という気持ち。

すれ違いも、不器用な想いも乗り越えて、ふたりの距離は、ゆっくりと、でも確かに縮まっていく。

スタッフ

原作：桜井のりお（秋田書店「チャンピオンクロス」連載）

総監督：赤城博昭

監督：陳 達理

脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：勝又聖人

色彩設計：柳澤久美子

美術監督：黛 昌樹

CGディレクター：入川慶也

撮影監督：峰岸健太郎、竹沢裕一

編集：肥田 文

音響監督：小沼則義

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：牛尾憲輔

制作：シンエイ動画

製作：僕ヤバ製作委員会

配給：東映、エイベックス・ピクチャーズ

主題歌：「茜」（歌：ヨルシカ）

挿入歌：「神様の秒針を壊した」（歌：こはならむ）

挿入歌：「春となり」（歌：あたらよ）

劇中歌：「つづく」（歌：Primary COLOR）

キャスト

市川京太郎：堀江 瞬

山田杏奈：羊宮妃那

市川香菜：田村ゆかり

小林ちひろ：朝井彩加

関根萌子：潘めぐみ

吉田芹那：種﨑敦美

南条ハルヤ：島﨑信長

桃山晶：寺澤百花

上映情報

2月13日（金）全国公開

公式サイトURLhttps://bokuyaba-anime-movie.com/

公式X@bokuyaba_anime

©桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会