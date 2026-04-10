【40%オフ】雨の日も安心。英国軍にも使われた「ベンタイル」のリュックが通勤・通学にちょうどいい

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朝は晴れていたのに、帰り道で突然の雨に降られることもある……。通勤・通学用のリュックは「防水性」があるに越したことはないですよね。

UNTRACKのCITY デイパック[M] ベンタイル生地が、Amazonで40%OFFの17,820円で販売されています。

CITY デイパック[M] ベンタイル生地は、バッグメーカーのエースが展開するライフスタイルブランド「UNTRACK（アントラック）」が手掛けたもの。

ミリタリースペックを備えた高機能素材「ベンタイル」を本体生地に採用したのが特徴です。ベンタイルは、超極細の綿糸を限界まで打ち込み、織り密度を限界以上に上げて織った高密度の綿生地。その高密度から、耐水性・防風性・透湿性・通気性に優れる高機能素材です。

第二次世界大戦時はイギリス軍服に用いられた歴史があり、戦闘機が撃ち落され冷たい海に落ちた際に、水を弾くベンタイル製軍服によってパイロットの命が数分から20分以上にまで伸びたといわれています。優れた撥水性をもちながら、コットンならではの経年変化を楽しめます。

B4サイズに対応した収納力も特徴で、書類やノートPC、タブレットなどをすっきり整理して持ち運べます。シンプルながら計算されたポケット配置により、荷物の出し入れがしやすく、通勤・通学でも使いやすい設計。無駄のないデザインはビジネスシーンにもなじみます。

ベンタイル生地による高い防水性

高密度コットンが水を含むことで繊維が膨張し、水の侵入を防ぐ構造。雨の日でも中身を守れる安心感があります。

B4対応の大容量収納

書類やノートPC、タブレットまで収まるサイズ感。日常使いから通勤・通学まで幅広く対応できる収納力が魅力です。

シンプルで汎用性の高いデザイン

無駄のないミニマルな外観で、ビジネスにもカジュアルにもなじみます。オンオフ問わず、使いやすいデザイン。

まとめ

参考価格：29,700円

現在の価格：17,800円［40%OFF］

UNTRACKのCITY デイパック[M] ベンタイル生地は、通勤や街歩きで「濡れない安心感」を求める人におすすめです。突然の雨でも中身を守れるため、電子機器や書類を持ち歩く機会が多い人には心強い存在になります。天候に左右されない使い勝手の良さが日々のストレスを軽減してくれるでしょう。

また、機能性だけでなく、落ち着いた質感と都会的なデザインも魅力。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、幅広いコーディネートに対応します。オンオフ問わず使えるため、1つで多用途に活躍するリュックを探している人に最適です。

なお、ベンタイルはコットン生地のため、ナイロンなどと違い、使い込んでいくと色落ちやアタリ（シワの部分が白く色落ちすること）などが発生することがあります。これも経年変化による独特の味わいなのですが、その点に関してはご留意ください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。