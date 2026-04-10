がっつり140g！生姜焼き×ナポリタン、ニンニクきいたスタミナ系

スパゲッティーのパンチョは「スタミナ生姜焼きナポ」（1290円）を4月16日に発売します。
新商品「スタミナ生姜焼きナポ」
ナポリタン専門店のスパゲッティーのパンチョに、期間限定の新メニューが登場します。その名も「スタミナ生姜焼きナポ」。豚の生姜焼きとナポリタンを融合させたんだとか。
▲スタミナ生姜焼きナポ（小：1090円、大：1290円）
がっつりと生姜を効かせた甘辛い生姜焼きは140gと、シャキシャキの千切りキャベツをナポリタンにトッピング。
ナポリタンは、パンチョ自慢のナポソースをベースに、生姜焼きに合わせてアレンジした特製ソースで「にんにくの芽」を共に炒めあげており、今回だけの特別仕様になっています。
パンチョでお馴染みの味変の王様マヨネーズもお皿に添えて提供。
ボリューミーでいいね！
生姜＆にんにくの芽でガッツリ系の新商品が登場。生姜焼きは140gでボリューム満点で、お腹いっぱいになりそう〜！
販売は5月末までを予定しているそう。在庫状況・店舗状況により販売終了が早まることがあるとのことなので、チェックはお早めに！
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります