がっつり140g！生姜焼き×ナポリタン、ニンニクきいたスタミナ系

スパゲッティーのパンチョは「スタミナ生姜焼きナポ」（1290円）を4月16日に発売します。

新商品「スタミナ生姜焼きナポ」

ナポリタン専門店のスパゲッティーのパンチョに、期間限定の新メニューが登場します。その名も「スタミナ生姜焼きナポ」。豚の生姜焼きとナポリタンを融合させたんだとか。

▲スタミナ生姜焼きナポ（小：1090円、大：1290円）

がっつりと生姜を効かせた甘辛い生姜焼きは140gと、シャキシャキの千切りキャベツをナポリタンにトッピング。

ナポリタンは、パンチョ自慢のナポソースをベースに、生姜焼きに合わせてアレンジした特製ソースで「にんにくの芽」を共に炒めあげており、今回だけの特別仕様になっています。

パンチョでお馴染みの味変の王様マヨネーズもお皿に添えて提供。

ボリューミーでいいね！

生姜＆にんにくの芽でガッツリ系の新商品が登場。生姜焼きは140gでボリューム満点で、お腹いっぱいになりそう〜！

販売は5月末までを予定しているそう。在庫状況・店舗状況により販売終了が早まることがあるとのことなので、チェックはお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）