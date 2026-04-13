ヤバイ！「ペヤング」のピザがナポリの窯で爆誕したぞ

宅配ピザチェーンの「ナポリの窯」は、まるか食品のカップ焼そば「ペヤング」の食材を使用した「ペヤングピザ」と「激辛！ペヤングピザ」を4月14日より発売します。直径30ｃｍのピザで価格は各3200円。

実際のソースを使用！「ペヤングピザ」

今回、ナポリの窯の取締役でありYouTuberのヒカル氏が「ペヤングピザ」をプロデュース。試作を繰り返し、ピザだからこそ美味しい「ペヤングソースやきそば」となるように、実際に使用されている本物のペヤングソース・ペヤングふりかけを使用。別添えの紅ショウガがアクセントになって味を引き締めるんだとか。

「ペヤングピザ」は、トッピングにソーセージ・キャベツ・パスタ・ガーリック・ペヤングソース、別添えで紅ショウガ・ペヤングふりかけを使用したピザ。

「激辛！ペヤングピザ」は、ペヤング激辛やきそばで実際に使用されている本物の激辛ソースを使用。



トッピングにソーセージ・キャベツ・ピーマン・パスタ・ガーリック・激辛ペヤングソース、別添えで紅ショウガ・ペヤングふりかけを使用しています。



いずれも専用のピザ箱で届けられます。

話題になりそう！

それぞれ実際のペヤングソースやペヤングふりかけを使用し、本格的な味わいに近づけたというピザ。あの味がどう表現されているか、楽しみです。話題にもなりそうですよね！

（※文中の価格はすべて税込）