無印良品が「スリランカカレー」に本気！ 新作3品登場

無印良品は4月15日、スリランカの調理方法をもとにしたカレー3種を発売します。全国の店舗とネットストアで、季節限定商品として展開します。

高温多湿なスリランカのカレーは、スパイスとともにそのまま煮込むだけという、油分を抑えた料理が多いのが特徴だとしています。

また、日本のルーカレーのように小麦粉を使わず、野菜やココナッツミルクの甘みを生かしてつくるため、砂糖を加えず仕上げることができ、暑い夏でもさらりと食べられるといいます。

今回の新商品は、ココナッツミルクに爽やかでスパイシーな香りのハーブ「カレーリーフ」を使用するなど、スリランカの調理方法を生かしながら、日々の食事にも取り入れやすい味に仕上げたとしています。

・たまごと野菜のクリーミーカレー（1辛） 350円

ココナッツミルクのまろやかな風味に、ゆで卵やさやいんげん、人参などの野菜を合わせた一品です。

スリランカカレーでは、旨味の要素としてカツオやマグロを乾燥させた伝統的な食材「モルディブフィッシュ」が使われますが、日本のかつお節で代用しています。

・豚肉とタマリンドのスパイシーカレー（4辛） 350円

コリアンダー、カルダモン、クミン、シナモン、クローブなどのスパイスを焙煎し、香りを引き立てたカレーです。豚肉の旨みに加え、タマリンドのやわらかい酸味を活かしています。

・ココナッツと青唐辛子のチキンカレー（5辛） 350円

コリアンダー、カルダモン、クミン、クローブなどのスパイスを焙煎して香りを立たせ、鶏肉の旨みを引き出した一品です。

濃さの異なる2種類のココナッツミルクを使い分け、香りとコクを組み合わせた仕立てとしています。

350円で楽しむ本格スパイス感！

ココナッツミルクのやさしい風味とスパイスの香りを組み合わせることで、いつものカレーとは少し違う軽やかさが楽しめそうです。

また、1辛のマイルドな辛さの商品も用意されているので、辛さが苦手な人でも挑戦しやすいラインアプとなっています。

油控えめでさらっと食べられるタイプなので、暑くなってくる時期にも取り入れやすそうです。カレーやアジアン料理が好きな人は、ぜひお試しを！

※価格は税込み表記です。