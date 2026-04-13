海の幸が主役！てんや「海かぜ天丼」ほたるいか、鯵天などをサクッと楽しむ一杯

天丼てんやは4月23日から、初夏の期間限定メニューとして、富山県産のほたるいかや三重県産のあおさ海苔、鳥取県境港水揚げの鯵など、国産の海の幸を使用したメニューを展開します。

▲海かぜ天丼 1190円

※海かぜ天丼（小）藪そばサービスセット 1500円

富山県産のほたるいかと三重県産のあおさ海苔を使ったかき揚げに、鳥取県境港で水揚げされた鯵の天ぷらを組み合わせています。

海老やれんこん、国産おくらも加え、磯の香りや魚介の旨み、野菜の食感を重ねた贅沢な一杯としています。

▲ほたるいかとあおさのかき揚げそば 960円

ほたるいかの旨みと、あおさ海苔の香りを閉じ込めたかき揚げを主役に据えたそばです。

海老や国産大葉を添え、てんやの藪そばと合わせた一杯で、冷やしでの提供にも対応します。また、そばはうどんに替えられます。

▲初夏ご馳走天丼 1690円

※初夏ご馳走天丼（小）藪そばセット（みそ汁付） 2040円

※初夏ご馳走天重弁当（お新香付） 1690円

天然大海老や活〆一本穴子、きす半身を盛り込んだ天丼です。みょうがや大葉を添え、魚介の旨みに香味野菜の香りを組み合わせています。

“海の旨み全部のせ”な一杯が登場！

初夏らしい食材が揃っていて、どのメニューも季節感をしっかり感じられそうです。特に、「海かぜ天丼」は、ほたるいか、あおさ海苔、鯵などの海の幸を存分に味わえる1杯となっています。

販売期間は6月上旬までです。この時期ならではの味を楽しみに足を運んでみては？

なお、天丼てんやでは同日より人気の「たれづけシリーズ」の新作「たれづけあじわい天丼」も発売します。



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※価格は税込み表記です。