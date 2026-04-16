大俵ハンバーグのトリプルグリル登場！BBQソースでガッツリ

グリル料理を提供するファミリーレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」4月16日より発売します。

ビッグボーイに新商品

「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」

ビッグボーイの看板メニュー、「大俵ハンバーグ」を新たな食べ方で楽しめる新商品です。

▲スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル

150g：1749円、200g：1925円、250g：2145円

「大俵ハンバーグ」や、「燻製ベーコン」、「ポークソーセージ」を、BBQソースと野菜を組み合わせた期間限定の「スモークBBQソース」で楽しむ商品です。

スモークBBQソースは、自身で仕上げるオリジナルの仕様。すり鉢に入ったダイスカットの玉ねぎ・ピクルス・トマトを擦り、野菜の爽やかな香りを楽しみ、そこに、トマトベースのスパイシーなBBQソースを加えると、ジューシーな“大俵ハンバーグ”などと相性抜群なソースが完成します。

野菜を擦る回数やBBQソースの量を調整し、好みの食感や味わいに仕上げることができます。

また、“大俵ハンバーグ”を「スモークBBQソース」でシンプルに味わえる「スモークBBQ大俵ハンバーグ」をはじめ、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと組み合わせた「スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）」や、「スモークBBQグリルチキン（200g）」も同時に発売します。

▲「スモークBBQ大俵ハンバーグ」150g：1309円、200g：1485円、250g：1705円

▲「スモークBBQ手ごねハンバーグ」（150g、1045円）

▲「スモークBBQグリルチキン」（200g、1089円）

▲「単品 スモークBBQソース」（242円）

擦って作るBBQソースが楽しみ！

ガッツリしたトリプルグリルに、自分好みの味わいや食感が楽しめる、手作り感あるソースをあわせた商品が登場です。

スモーキーな香りとスパイスの風味が食欲をそそるソースはハンバーグやポークソーセージ、ベーコンと相性よさそうですね。BBQの雰囲気を味わえそうです！





（※文中の価格はすべて税込）