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本日発売

大俵ハンバーグのトリプルグリル登場！BBQソースでガッツリ

2026年04月16日 14時50分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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大俵ハンバーグの新たな楽しみ方が登場！

　グリル料理を提供するファミリーレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」4月16日より発売します。

ビッグボーイに新商品
「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」

　ビッグボーイの看板メニュー、「大俵ハンバーグ」を新たな食べ方で楽しめる新商品です。

写真の大俵ハンバーグは200g

▲スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル
　150g：1749円、200g：1925円、250g：2145円

　「大俵ハンバーグ」や、「燻製ベーコン」、「ポークソーセージ」を、BBQソースと野菜を組み合わせた期間限定の「スモークBBQソース」で楽しむ商品です。

期間限定スモークBBQソース

　スモークBBQソースは、自身で仕上げるオリジナルの仕様。すり鉢に入ったダイスカットの玉ねぎ・ピクルス・トマトを擦り、野菜の爽やかな香りを楽しみ、そこに、トマトベースのスパイシーなBBQソースを加えると、ジューシーな“大俵ハンバーグ”などと相性抜群なソースが完成します。

　野菜を擦る回数やBBQソースの量を調整し、好みの食感や味わいに仕上げることができます。

　また、“大俵ハンバーグ”を「スモークBBQソース」でシンプルに味わえる「スモークBBQ大俵ハンバーグ」をはじめ、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと組み合わせた「スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）」や、「スモークBBQグリルチキン（200g）」も同時に発売します。

写真の大俵ハンバーグは200g

▲「スモークBBQ大俵ハンバーグ」150g：1309円、200g：1485円、250g：1705円

▲「スモークBBQ手ごねハンバーグ」（150g、1045円）

▲「スモークBBQグリルチキン」（200g、1089円）

▲「単品 スモークBBQソース」（242円）

擦って作るBBQソースが楽しみ！

　ガッツリしたトリプルグリルに、自分好みの味わいや食感が楽しめる、手作り感あるソースをあわせた商品が登場です。

　スモーキーな香りとスパイスの風味が食欲をそそるソースはハンバーグやポークソーセージ、ベーコンと相性よさそうですね。BBQの雰囲気を味わえそうです！

 

　（※文中の価格はすべて税込）

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