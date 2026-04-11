ローソンに「プリンケーキ」登場、カスタード商品が続々

ローソンは「Uchi Café」シリーズのカスタードスイーツ新作を4月7日から2週にわたり展開します。
カスタードたっぷり7商品が登場
新生活が始まる時期に合わせ、“カスタード”をテーマにした商品が集合。1週目はロールケーキ、モンブラン、プリン、パイシューの4商品で、2週目はプリンケーキ、もち食感ロール、スティックケーキの3商品が登場します。
＜4月7日発売＞
▲たまごのふわほわロールケーキ 227円
たまごと蜂蜜の風味が感じられるカステラ風生地に、北海道産生クリーム入りクリームとカスタードの2種類のクリームを合わせたロールケーキです。
▲カスタードパイシュー 265円
48層のパイ生地を重ねたシューに、発酵バター入りと北海道産牛乳入りの2種類のカスタードを注入した仕立てです。
▲たまごのとろける生プリン 246円
卵、砂糖、牛乳、生クリームのみで構成し、たまごとクリームの味わいを楽しめるとろける食感のカスタードプリンです。
▲カスタードモンブラン 322円
カスタードとホイップを重ねたドーム状のモンブランです。
＜4月14日発売＞
▲カスタードプリンケーキ 300円
ダマンド生地にカスタードホイップとカスタードムースを重ね、内部にカスタードソースを入れた構成です。
▲ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード 362円
チョコレートの食感と、カスタードムースのやわらかさを組み合わせたスティックタイプのケーキです。
▲もち食感ロール（カスタードプリン） 408円
プリン風味のクリームとカスタードプリンフィリングを巻き、カラメルソースのほろ苦さをアクセントに加えたロールケーキです。
ロールケーキもプリンも全部カスタード
ふわっと軽いロールケーキから、とろけるプリン、食感の違いが楽しめるスティックケーキまで、カスタードを軸にしたラインアップが揃っています。
新生活で少し疲れたとき、カスタードスイーツでひと息ついてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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