ローソンに「プリンケーキ」登場、カスタード商品が続々

ローソンは「Uchi Café」シリーズのカスタードスイーツ新作を4月7日から2週にわたり展開します。

カスタードたっぷり7商品が登場

新生活が始まる時期に合わせ、“カスタード”をテーマにした商品が集合。1週目はロールケーキ、モンブラン、プリン、パイシューの4商品で、2週目はプリンケーキ、もち食感ロール、スティックケーキの3商品が登場します。

＜4月7日発売＞

▲たまごのふわほわロールケーキ 227円

たまごと蜂蜜の風味が感じられるカステラ風生地に、北海道産生クリーム入りクリームとカスタードの2種類のクリームを合わせたロールケーキです。

▲カスタードパイシュー 265円

48層のパイ生地を重ねたシューに、発酵バター入りと北海道産牛乳入りの2種類のカスタードを注入した仕立てです。

▲たまごのとろける生プリン 246円

卵、砂糖、牛乳、生クリームのみで構成し、たまごとクリームの味わいを楽しめるとろける食感のカスタードプリンです。

▲カスタードモンブラン 322円

カスタードとホイップを重ねたドーム状のモンブランです。

＜4月14日発売＞

▲カスタードプリンケーキ 300円

ダマンド生地にカスタードホイップとカスタードムースを重ね、内部にカスタードソースを入れた構成です。

▲ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード 362円

チョコレートの食感と、カスタードムースのやわらかさを組み合わせたスティックタイプのケーキです。

▲もち食感ロール（カスタードプリン） 408円

プリン風味のクリームとカスタードプリンフィリングを巻き、カラメルソースのほろ苦さをアクセントに加えたロールケーキです。

ロールケーキもプリンも全部カスタード

ふわっと軽いロールケーキから、とろけるプリン、食感の違いが楽しめるスティックケーキまで、カスタードを軸にしたラインアップが揃っています。

新生活で少し疲れたとき、カスタードスイーツでひと息ついてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。