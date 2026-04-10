待望のMagSafe対応！ なのにカメラが隠れる？ Galaxy S26のマグネット問題と解決策

Galaxy S26シリーズは純正ケースがすべてマグネットリング内蔵となり、iPhoneのMagSafeをサポートしたアクセサリーも利用可能になりました。サムスンからも純正のマグネット装着アクセサリが登場しています。

これまでは純正ケースの一部しか対応しておらず、また裏側にリングだけを貼って使うなど不便でしたが、Galaxy S26シリーズからは安心して純正ケースを購入できます。

ワイヤレス充電アダプターも純正品が登場し、安心して使えます。筆者もGalaxy S26 Ultraをお借りしている間に、手持ちのMagSafeアクセサリーを使っていましたがとても便利。

iPhone用アクセ流用の思わぬ罠

カメラが隠れてしまう問題

ところがケースのリング部分を見ると、カメラ部分にだいぶ近い位置になっています。そのため、MagSafeアクセサリーの一部は、一番下のカメラ部分が隠れてしまうのです。これでは撮影時にちょっと不便。いちいちアクセサリーを外さなくてはなりません。

ところがこのアクセサリーも、Galaxy S26用にカメラ部分をカットしたものが登場しています。こちらはSpigenのウォレット＆スタンド。角がカットされていますね。

カメラ干渉を見事に回避！

秀逸なGalaxy S26専用アクセサリー

装着すると、みごとにカメラ部分が避けられています。これでカードの収納性能が落ちるわけではないので、ぜひこの形を標準にしてほしいなあと思ってしまいます。

こちらは純正品のウォレット。マグネットのリング部分だけが出っ張り、上下サイズが短くなっています。

こちらも装着するとカメラを隠しません。そもそも、マグネットリング部分をもう少し下につけてくれればいいのですが、狭い本体の内部を設計するとなると難しいのでしょう。

最近のスマートフォンはカメラを円形バンプに並べるものも多く、それらもMagSafeアクセサリーが干渉して取り付けにくくなっています。iPhone用アクセサリーがデファクトスタンダードであることを考えると、スマートフォンメーカー各社もなんとかそのままMagSafeアクセサリーを取り付けられるように工夫してほしいですね。