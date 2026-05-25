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山根博士の海外モバイル通信 第803回

日本の「きのこの山」そっくり!? 韓国限定のGalaxy Buds4純正カバーが可愛すぎる件

2026年05月25日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集●ASCII

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Galaxy Buds4のカバーを海外でチェック

　ワイヤレスイヤホンはケース選びも楽しいもの。日本ではまだあまり種類が多くないサムスン電子の「Galaxy Buds4」「Galaxy Buds4 Pro」用のカバーも、海外では色々なものが販売されています。

　特に充実しているのがサムスンの純正品で、韓国などのサムスンストアでも購入できます。日本でGalaxy Buds4シリーズを使っている人は注目です。

サムスンが販売中のGalaxy Buds4用カバーの一部

　サムスンはこれまでにもBuds用カバーを多数展開しています。サードパーティー製のカバーがアップル製品と比べると少ないこともあり、純正でさまざまなバリエーションを出しているわけです（Galaxy Budsも着せ替えしたい！ 韓国で売ってる楽しいTWSのカバー）。

　Galaxy Buds4用のカバーは、Galaxy Buds4の透明ケースをそのまま内部に入れて使います。そのため、カバーをつけると本体サイズは一回り大きくなるものの、その存在感がむしろ目立っていいのかもしれません。

Galaxy Buds4をケースごと入れる

　ボタンのついたゲーム機風のカバーは、レトロ感もあるデザイン。むしろこのカバーに本当にゲーム機能を搭載してほしい気もします。中国のどこかのメーカーに頼めばやってくれそうですね。

ミニミニゲーム機風のカバー

　缶詰デザインのカバーは本体形状もちょうどいい感じ。それぞれ缶詰の中身をフィーチャーしたチャームも付属しています。カバーに遊び心を加える楽しい演出です。

缶詰風カバー

　この、きのこのお菓子のカバーは日本の「きのこの山」そのまんまで、韓国で売っている「チョコソンイ」のもの。きのこのチャームの造りがよく、むしろ日本でオリジナル品として出してほしいくらい。

きのこの山がオリジナル、チョコソンイのカバー

　韓国のサムスンストアに行くと着せ替えカバーの展示だけではなく、Galaxy Buds4のケースにそのままステッカーを貼ってデコできるコーナーを設置しているところもあります。ケースは大きくしたくないけどオリジナルな見た目にしたい、なんて人にオススメかも。

Galaxy Buds4のケースを直接デコできる

　Galaxy Buds4用カバーは韓国だけで売っているものも多く、サムスン韓国のウェブページをたまに見てみると新製品が出ていた、なんてこともよくあります。Galaxy Buds4に限らずGalaxy製品を持っている人は、韓国に行ったらサムスンストアを訪問してみてください。

新たなGalaxy Buds4用カバーが次々と登場

筆者紹介───山根康宏


　香港在住の携帯電話研究家。海外（特に中国）のスマートフォンや通信事情に精通。IoT、スマートシティー、MaaS、インダストリアルデザインなど取材の幅は広い。最新機種のみならずジャンク品から100万円のラグジュアリーモデルまであらゆる携帯電話・スマートフォンを購入する収集家でもあり、その数はまもなく1800台に達する。

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