日本の「きのこの山」そっくり!? 韓国限定のGalaxy Buds4純正カバーが可愛すぎる件

ワイヤレスイヤホンはケース選びも楽しいもの。日本ではまだあまり種類が多くないサムスン電子の「Galaxy Buds4」「Galaxy Buds4 Pro」用のカバーも、海外では色々なものが販売されています。

特に充実しているのがサムスンの純正品で、韓国などのサムスンストアでも購入できます。日本でGalaxy Buds4シリーズを使っている人は注目です。

サムスンはこれまでにもBuds用カバーを多数展開しています。サードパーティー製のカバーがアップル製品と比べると少ないこともあり、純正でさまざまなバリエーションを出しているわけです（Galaxy Budsも着せ替えしたい！ 韓国で売ってる楽しいTWSのカバー）。

Galaxy Buds4用のカバーは、Galaxy Buds4の透明ケースをそのまま内部に入れて使います。そのため、カバーをつけると本体サイズは一回り大きくなるものの、その存在感がむしろ目立っていいのかもしれません。

ボタンのついたゲーム機風のカバーは、レトロ感もあるデザイン。むしろこのカバーに本当にゲーム機能を搭載してほしい気もします。中国のどこかのメーカーに頼めばやってくれそうですね。

缶詰デザインのカバーは本体形状もちょうどいい感じ。それぞれ缶詰の中身をフィーチャーしたチャームも付属しています。カバーに遊び心を加える楽しい演出です。

この、きのこのお菓子のカバーは日本の「きのこの山」そのまんまで、韓国で売っている「チョコソンイ」のもの。きのこのチャームの造りがよく、むしろ日本でオリジナル品として出してほしいくらい。

韓国のサムスンストアに行くと着せ替えカバーの展示だけではなく、Galaxy Buds4のケースにそのままステッカーを貼ってデコできるコーナーを設置しているところもあります。ケースは大きくしたくないけどオリジナルな見た目にしたい、なんて人にオススメかも。

Galaxy Buds4用カバーは韓国だけで売っているものも多く、サムスン韓国のウェブページをたまに見てみると新製品が出ていた、なんてこともよくあります。Galaxy Buds4に限らずGalaxy製品を持っている人は、韓国に行ったらサムスンストアを訪問してみてください。