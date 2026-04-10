気になる！セブンで買える「麻辣湯スープ春雨」本場中華チェーンの味

セブン‐イレブンは、中国の火鍋ブランド「海底撈（カイテイロウ）」の本格スープ春雨シリーズ4品を、4月14日より順次、先行発売します。

海底撈コラボ「麻辣湯スープ春雨」を先行発売

「麻辣湯」は若年層を中心に注目を集め、現在では幅広い層に支持が広がっている中国発祥のグルメです。今回、本場・中国の有名火鍋チェーン「海底撈」の味を、楽しめえる商品として登場。



海底撈の本格スープ春雨シリーズ今回のシリーズでは、シビ辛の刺激に加え、具材感のある構成で食べ応えのある一杯に仕上げているといいます。

いずれもサツマイモでん粉を使用した極太の春雨を使用しており、時間が経っても伸びにくく、もちもちとした食感が続くといいます。

▲海底撈 麻辣湯スープ春雨 270円

▲海底撈 麻辣湯スープ春雨ミニ 145円

花椒のシビレとピリッとした辛さが特徴のスープに、春雨、チンゲン菜、とうもろこし、パクチー、ねぎ、唐辛子、湯葉などの具材を合わせた商品です。通常サイズとミニサイズの2種類が用意されます。

牛乳やチーズを加えてアレンジすると、まろやかな旨辛味を楽しめるといいます。

▲海底撈 ごま担々スープ春雨 270円

濃厚な練りごまのコクに花椒の痺れを効かせた辛口スープで、チンゲン菜やパクチー、とうもろこし、湯葉などの具材を組み合わせています。

薬味ねぎやオイスターソースを加えると、ワンランク上の濃厚な味を再現できるとしています。

▲海底撈 酸辣湯スープ春雨ミニ 145円

黒酢の酸味とスパイシーな辛みが特徴のスープで、春雨や大豆たんぱくなどを使用しています。

ピーナッツやパクチーを加えると、より本格的な四川料理になるとしています。

海底撈の麻辣湯がそのまま春雨に！

海底撈火鍋は1994年に創立された、世界最大の直営火鍋ブランドです。国内にも東京・池袋をはじめ8店舗が出店しています。



海底撈の本格的なシビ辛メニューが揃うのはうれしいですね。辛さだけでなく具材のボリュームや食感も意識されているので、軽食というよりしっかり食事として楽しめそうです。

気軽に“ガチ中華”を体験できるタイミングなので、気になる人はこの機会に試してみては？

※価格は税込み表記です。