バグってる…500ml買って950mlもらえる ファミマ「1個買うと、1個もらえる」開始

ファミリーマートは、4月7日から4月27日まで「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを実施します。

対象商品は週替わりで全29種類！

今月は、ファミリーマートで定期的に開催している「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを、通常よりも対象商品を増やして3週連続で実施します。

対象商品を1つ購入ごとに、引換期間に使える「無料引換券」がレシートに1枚印字され、引換期間に対象商品と一緒にレジまで持っていくことで商品が無料でもらえます。



購入した商品ごとに引換対象商品は異なります。また、引換券の発行期間が終了した後に、引換券は使えるようになります。

【第1週対象商品】

4月7日～13日に買って、14日～20日にもらえる



第1週目は、カップヌードルビッグシリーズ→ファミマルカップ麺、午後の紅茶→午後の紅茶、プリングルズS缶（うま塩、サワークリームオニオン）→プリングルS缶（コンソメ＆オニオン、スモーキーサワークリーム）など。



【第2週対象商品】

4月14日～20日に買って、21日～27日にもらえる



第2週目は、カップヌードル定番サイズ→ファミマルカップ和風麺、ジョージアブラック→ジョージアブラック、1本満足バープロテイン（チョコ、ストロベリー）→1本満足バープロテイン（ブラック、ホワイト）など。



【第3週対象商品】

4月21日～27日に買って、28日～5月4日にもらえる



第3週目は、カントリーマアムミニバニラ→カントリーマアムチョコまみれ、アクエリアス500ml→アクエリアス950ml、ファミマルソース焼そば→マルちゃんワンタンなど。

アクエリアス500ml買って

アクエリアス950mlがもらえる

第3週は「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」が登場します。これは、同キャンペーンで過去にも登場して引換率ナンバー1だったそう。



基本的には、同じジャンルで同等の価値のものがもらえる（それだけですごい）設定になっている中で、500ml買ってそれより倍近い量の950ml商品がもらえるって、ちょっと異質に感じるくらいですね……。



コンビニだと実際は、アクエリアスの500mlと950mlにそこまで価格差がない、というからくりもありますが、インパクトがスゴイ。



対象商品を購入したらレシートをもらうのを忘れずに、そして引き換えるのも忘れないようにしたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）