うまそ！ココイチにお肉ゴロッと「ケララチキンカレー」

カレーハウスCoCo壱番屋は「ケララチキンスパイスカレー」を4月16日より数量限定メニューとして販売します。

ココイチ新作「ケララチキンスパイスカレー」

ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」に新商品が登場します。

▲ケララチキンスパイスカレー 1144円

（ライス250g、辛さ普通の場合）



南インドのケララ州で親しまれている「ケララチキンカレー」に着目。「ケララチキンカレー」の特徴は、ココナッツミルクと多様なスパイス。ココイチでは、その特徴を表現しながらも、すっきりと食べやすい味わいにこだわったといいます。

マスタードシード、クミンシード、コリアンダーなど数種類のスパイスによる豊かな風味、ココナッツミルクのまろやかさ、そして青唐辛子のさわやかな辛みを合わせた味わい深いカレーソース。さらに、トマトでほのかな酸味を加えています。仕上げのスパイスが、香りを一層引き立てるんだとか。

具材には、ガーリックとブラックペッパーをきかせた、やわらかくも肉感を楽しめる大きめのチキンと、じゃがいもを合わせています。



甘酸っぱいニンジンのアチャール（インド風の漬け物）を添えることで、彩りとともに味の変化も楽しめるとのことです。

これは気になっちゃう！

スパイスの彩りも綺麗で、見た目も豪華なカレー。チキンもゴロッと大きいのが入っています。まろやかかつスパイシーな味わいは気になりますね！

（※文中の価格はすべて税込）