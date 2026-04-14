うまそ！ココイチにお肉ゴロッと「ケララチキンカレー」

カレーハウスCoCo壱番屋は「ケララチキンスパイスカレー」を4月16日より数量限定メニューとして販売します。
ココイチ新作「ケララチキンスパイスカレー」
ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」に新商品が登場します。
▲ケララチキンスパイスカレー 1144円
（ライス250g、辛さ普通の場合）
南インドのケララ州で親しまれている「ケララチキンカレー」に着目。「ケララチキンカレー」の特徴は、ココナッツミルクと多様なスパイス。ココイチでは、その特徴を表現しながらも、すっきりと食べやすい味わいにこだわったといいます。
マスタードシード、クミンシード、コリアンダーなど数種類のスパイスによる豊かな風味、ココナッツミルクのまろやかさ、そして青唐辛子のさわやかな辛みを合わせた味わい深いカレーソース。さらに、トマトでほのかな酸味を加えています。仕上げのスパイスが、香りを一層引き立てるんだとか。
具材には、ガーリックとブラックペッパーをきかせた、やわらかくも肉感を楽しめる大きめのチキンと、じゃがいもを合わせています。
甘酸っぱいニンジンのアチャール（インド風の漬け物）を添えることで、彩りとともに味の変化も楽しめるとのことです。
これは気になっちゃう！
スパイスの彩りも綺麗で、見た目も豪華なカレー。チキンもゴロッと大きいのが入っています。まろやかかつスパイシーな味わいは気になりますね！
（※文中の価格はすべて税込）
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