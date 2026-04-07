「いきなり焼肉」カルビ丼970円～、デリバリー専門。笹塚店にて特別価格

「いきなり！ステーキ」のデリバリー専門店「いきなりステーキ宅配専門笹塚店」（東京）では、「いきなり焼肉」を4月1日よりスタートしました。
おはようございます！！！！！！— いきなり!ステーキ【公式】 (@officialikinari) April 1, 2026
いきなりですが、
デリバリー限定で焼肉弁当はじめました！！！！
いきなりステーキ宅配専門笹塚店で
ご注文可能です！！！！！
※配達エリア：渋谷区、目黒区、世田谷区、新宿区、杉並区(Uber Eats)
そして、今日からUber・出前館で特別価格で販売！… pic.twitter.com/6Jl3Gj9KSp
認定アンガスビーフをはじめ、リブロース、ヒレに加え、牛カルビや牛ハラミ、牛タン、豚バラなどの高品質な肉を使用し、注文ごとにひとつひとつ焼き上げて配達します。
シンプルな「焼肉丼」と贅沢な「焼肉弁当」を用意しており、すべての商品で「特製焼肉ダレ／ネギ塩だれ」を選択可能（価格が異なる）。また、有料でお肉やご飯の増量も可能です。
4月1日よりUber Eats・出前館限定で特別価格で販売中です。
配達エリアは、公式Xによると渋谷区、目黒区、世田谷区、新宿区、杉並区(Uber Eats)です。
【丼メニュー例】
・牛カルビ焼肉丼：通常価格
通常価格1500円 → 特別価格970円
・いきなり焼肉丼（認定アンガスビーフを使用）
通常価格1800円 → 特別価格1170円
・牛ハラミ焼肉丼
通常価格1800円 → 特別価格1170円
・牛タン焼肉丼
通常価格2000円 → 特別価格1300円
【弁当メニュー例】
・牛カルビ焼肉弁当
通常価格2200円 → 特別価格1430円
・いきなり焼肉弁当（認定アンガスビーフを使用）
通常価格2500円 → 特別価格1620円
・牛ハラミ焼肉弁当
通常価格2500円 → 特別価格1620円
・牛タン焼肉弁当
通常価格2800円 → 特別価格1820円
・リブロース焼肉弁当
通常価格4000円 → 特別価格2600円
・特選ヒレ焼肉弁当
通常価格4500円 → 特別価格2920円
【コンビメニュー例】
・牛カルビ＆豚バラ焼肉弁当
通常価格2200円 → 特別価格1430円
・牛タン＆ハラミ焼肉弁当
通常価格2700円 → 特別価格1750円
※配達料などは別。
※特別価格は予告なく終了する場合がある。
※価格は税込表示。
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