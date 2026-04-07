「いきなり焼肉」カルビ丼970円～、デリバリー専門。笹塚店にて特別価格

「いきなり！ステーキ」のデリバリー専門店「いきなりステーキ宅配専門笹塚店」（東京）では、「いきなり焼肉」を4月1日よりスタートしました。



認定アンガスビーフをはじめ、リブロース、ヒレに加え、牛カルビや牛ハラミ、牛タン、豚バラなどの高品質な肉を使用し、注文ごとにひとつひとつ焼き上げて配達します。

シンプルな「焼肉丼」と贅沢な「焼肉弁当」を用意しており、すべての商品で「特製焼肉ダレ／ネギ塩だれ」を選択可能（価格が異なる）。また、有料でお肉やご飯の増量も可能です。

4月1日よりUber Eats・出前館限定で特別価格で販売中です。

配達エリアは、公式Xによると渋谷区、目黒区、世田谷区、新宿区、杉並区(Uber Eats)です。

【丼メニュー例】

・牛カルビ焼肉丼：通常価格

通常価格1500円 → 特別価格970円

・いきなり焼肉丼（認定アンガスビーフを使用）

通常価格1800円 → 特別価格1170円

・牛ハラミ焼肉丼

通常価格1800円 → 特別価格1170円

・牛タン焼肉丼

通常価格2000円 → 特別価格1300円



【弁当メニュー例】

・牛カルビ焼肉弁当

通常価格2200円 → 特別価格1430円

・いきなり焼肉弁当（認定アンガスビーフを使用）

通常価格2500円 → 特別価格1620円

・牛ハラミ焼肉弁当

通常価格2500円 → 特別価格1620円

・牛タン焼肉弁当

通常価格2800円 → 特別価格1820円

・リブロース焼肉弁当

通常価格4000円 → 特別価格2600円

・特選ヒレ焼肉弁当

通常価格4500円 → 特別価格2920円



【コンビメニュー例】

・牛カルビ＆豚バラ焼肉弁当

通常価格2200円 → 特別価格1430円

・牛タン＆ハラミ焼肉弁当

通常価格2700円 → 特別価格1750円



※配達料などは別。

※特別価格は予告なく終了する場合がある。

※価格は税込表示。