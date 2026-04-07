コーラの缶、なんかいい感じ。ファミマ限定で出てる

ファミリーマートは4月7日より、「コカ･コーラ」とライフスタイルブランド「HUMAN MADE（ヒューマンメイド）」がコラボレーションした限定デザイン缶（350ml）を全国の店舗で数量限定にて発売します。

ファミマ限定コカ・コーラの特別デザイン缶

▲コカ･コーラ HUMAN MADE限定デザイン缶 350ml 138円

定番のコカ･コーラにHUMAN MADEの世界観を取り入れた限定デザインで、いつもの一本を“思わず手に取りたくなる”商品へアップデートした商品だとしています。

世代やシーンを問わず親しまれてきた飲料に、新たなデザイン性を加えた仕様となっています。

▲コカ･コーラ HUMAN MADE限定デザイン缶 350ml 6缶パック 828円

限定デザイン缶6本をオリジナルケースに収めたパック商品です。持ち運びやすさに加え、複数のデザインをまとめて楽しめるコレクタブルな仕様となっています。

オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画

ファミリーマートは今回の発売にあわせて、アプリ「ファミペイ」を活用したスタンプキャンペーンも実施します。

対象商品を購入するとスタンプが付与され、一定数をためることで実物大張り子やファミマポイント1000円相当が当る抽選に参加できます。

▲今回のコラボ缶を実物大で表現した張り子

限定缶の世界観を体現したラッピング店舗も登場

また、渋谷公園通り店ではコラボデザインの世界観を表現したラッピング店舗を展開します。

店内には限定缶をモチーフにしたディスプレイも設置され、企画のビジュアルを体験できる内容となっています。展開期間は4月7日～5月4日。

飾って楽しいデザイン缶が登場！

今回の企画では、飲むだけでなく「見て楽しい」「持ちたくなる」デザインの力で、いつもの「コカ･コーラ」にワクワクを添える体験を届けるとしています。



定番のコカ･コーラが、ポップで明るい特別デザインになっただけで目を惹きますね。特に6缶パックはまとめて飾りたくなるような仕様で、飲む前から楽しめそうです。

数量限定なので、見かけたら早めにチェックしておきたいところです。ファミマで実物を探してみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。