MSIの34インチ湾曲ウルトラワイド登場　UWQHD×120Hz対応

エムエスアイコンピュータージャパンは4月9日、最新のビジネス向けモニター「PRO MP341CQW E12」を発売する。価格は5万4800円。

「PRO MP341CQW E12」は、UWQHD（3,440 × 1,440）解像度の圧倒的な表示領域を誇る34インチの湾曲ウルトラワイドモニターだ。1,500Rの湾曲パネルを採用しており、人間の目のカーブにフィットしやすく、資料作成や動画編集において快適な使用感が期待できる。

このモニターのもう一つの魅力は 、リフレッシュレート120Hzと応答速度1msという滑らかな映像表示だ。一般的な60Hzのモニターと比較して、スクロールやマウスカーソルの動きが残像感を持たず、目に優しい設計が満載されている。 VESA対応やMSI Power Linkで、モニターアームやPC電源との連動機能も備えている。

さらに、アンチフリッカーやブルーライトカット、ノングレアパネルといった目の疲労を軽減する機能を搭載し、快適な作業環境を提供する。また、内蔵スピーカー（2W × 2）により、音声も手軽に楽しめる。