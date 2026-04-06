完全ワイヤレス分割キーボード「Waffree US」登場｜US配列＆マルチ接続対応の高級モデル

金沢エンジニアリングシステムズは、完全ワイヤレスかつ分割式の革新的なキーボードシリーズ「Waffree」に、待望のUS配列モデル「Waffree US」を追加し、4月6日より販売を開始した。価格は99,800円だが、5月31日までの期間中5,000円引きの94,800円で購入可能だ。

Waffree USは、エンジニアやクリエイターに向けたUS配列仕様のキーボードであり、従来のWaffreeシリーズの基本設計を継承している。左右ユニットを独立してワイヤレスで配置することができ、デスクのレイアウトに柔軟性をもたらす。さらに、Bluetooth接続に加えてUSB接続も可能で、5台までのマルチペアリングをサポートする。

キーボードそのものは高級感漂うアルミ削り出しで作られ、ガスケットマウント構造が用いられている。キーの配列は専用ツール「WaffreeTool」を使って簡単にカスタマイズ可能で、オンボードメモリに保存されるため、異なるPC環境でも同じ配列を保持し続けることができるという。キースイッチは購入時に4種類から選択可能で、ホットスワップ機能により簡単に交換可能だ。

さらに、MDAプロファイルのPBT素材で作られたキーキャップは、指先に自然にフィットする形状になっており、長時間の使用でも疲れにくい。充電は左右ユニットをマグネットで結合し一本のケーブルで同時充電ができる仕様になっている。インジケーターで接続状態やバッテリー残量も簡単に確認可能だ。