アイスを5000個無料配布　赤城乳業、4月11日に神イベント

赤城乳業はアイス「Sof’（ソフ）」を無料配布するイベントを、4月11日に東京中央区日本橋にある「COREDO室町」にて開催します。
このイベントでは、ソフをより多くの人に楽しんでもらうことを目的としており、2026年春に新発売したソフ合計5000個を無料で配布します。
会場には、配布したアイスに自由にトッピングを楽しめるコーナーが用意されており、自分だけのオリジナルソフトクリームを作ることもできます。
【サンプリング開催概要】
・配布数量：5000個
（北海道ミルクバニラ×4000個、ミルクたっぷりプリン×1000個）
・開催日時：4月11日 10時〜17時
・会場詳細：COREDO室町テラス 大屋根広場
（東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワーCOREDO室町テラス 1階）
※アイスは、無くなり次第イベント終了
※悪天候などでイベント中止がある場合は、前日までに赤城乳業の公式X、Instagram、HPなどで告知される
「Sof’」は、赤城乳業が2017年より販売しているカップアイスブランド。ソフトクリームの“上の部分だけ”を山盛りにしたような、やわらかい食感のソフトクリーム形状のアイスが特徴です。北海道産生クリームを使用している点もポイント。
今年2月には「Sof’北海道ミルクバニラ（リニューアル）」と、新フレーバー「Sof’ミルクたっぷりプリン」が登場しました。
アイス5000個を無料配布
11日は日本橋へ！
無料でアイスが楽しめるイベント。会場には「Sof’」のCMでおなじみの「上様」も来場し、イベントを盛り上げてくれるそうですよ。
会場では「上様」の世界観に合わせ、オフィス街に“城下町”をイメージした空間が広がっているそうなので、非日常感を味わうにもぴったり。
当日は家族や友人を誘って、リフレッシュしてみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります