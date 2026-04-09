アイスを5000個無料配布　赤城乳業、4月11日に神イベント

赤城乳業はアイス「Sof’（ソフ）」を無料配布するイベントを、4月11日に東京中央区日本橋にある「COREDO室町」にて開催します。

このイベントでは、ソフをより多くの人に楽しんでもらうことを目的としており、2026年春に新発売したソフ合計5000個を無料で配布します。

会場には、配布したアイスに自由にトッピングを楽しめるコーナーが用意されており、自分だけのオリジナルソフトクリームを作ることもできます。

【サンプリング開催概要】

・配布数量：5000個

（北海道ミルクバニラ×4000個、ミルクたっぷりプリン×1000個）

・開催日時：4月11日 10時〜17時

・会場詳細：COREDO室町テラス 大屋根広場

（東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワーCOREDO室町テラス 1階）



※アイスは、無くなり次第イベント終了

※悪天候などでイベント中止がある場合は、前日までに赤城乳業の公式X、Instagram、HPなどで告知される

「Sof’」は、赤城乳業が2017年より販売しているカップアイスブランド。ソフトクリームの“上の部分だけ”を山盛りにしたような、やわらかい食感のソフトクリーム形状のアイスが特徴です。北海道産生クリームを使用している点もポイント。



今年2月には「Sof’北海道ミルクバニラ（リニューアル）」と、新フレーバー「Sof’ミルクたっぷりプリン」が登場しました。

アイス5000個を無料配布

11日は日本橋へ！

無料でアイスが楽しめるイベント。会場には「Sof’」のCMでおなじみの「上様」も来場し、イベントを盛り上げてくれるそうですよ。



会場では「上様」の世界観に合わせ、オフィス街に“城下町”をイメージした空間が広がっているそうなので、非日常感を味わうにもぴったり。

当日は家族や友人を誘って、リフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）