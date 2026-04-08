春天丼きた！桜エビ、白エビものって春食材がギュッ

東京・埼玉に4店舗を展開する「天丼はま田」は4月8日より、「春の旬彩天丼」と「春の旬彩天盛り定食」を期間限定で販売します。

桜海老、ホタルイカなどを詰め込んだ

「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」

▲春の旬彩天丼 1628円

桜海老と新玉ねぎのかき揚げを中心に、ホタルイカ、サヨリ、空豆と白エビのかき揚げを盛り合わせた天丼です。

さらに海老や茄子、海苔を加え、春らしい彩りと食感を取り入れています。新玉ねぎの甘みやホタルイカの旨みなど、季節の素材を組み合わせた内容といいます。

▲春の旬彩天盛り定食 1738円

桜海老と新玉ねぎのかき揚げ、ホタルイカ、サヨリ、空豆と白エビのかき揚げに加え、海老や茄子を盛り合わせた天ぷら定食です。

軽やかな衣で揚げた天ぷらを中心に、春の素材を楽しめる定食として提供します。



販売店舗

・練馬関町店（東京）

・さいたま西大宮店（埼玉）

・三郷中央店（埼玉）

・川口西青木店（埼玉）

春食材を一気に味わう一杯

春らしい食材が一度に楽しめる天丼／定食で、見た目にも華やか。桜海老やホタルイカなど、この時期ならではの素材がそろっており、季節感たっぷりの内容となっています。

期間限定のメニュー。お近くに店舗がある人は、お早めに店舗に向かってみましょう。



※価格は税込み表記です。