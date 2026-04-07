エレコム、全部つなげるHDMI切替器を投入｜4K60Hz＆リモコン対応

エレコムは、新たにHDMI切替器「DH-SW4KB41BK」を4月中旬より販売開始する。価格は5,580円。
新製品「DH-SW4KB41BK」は、最大4台のHDMI機器をリモコンで簡単に切り替え、1台のディスプレイで映像を楽しむことができる切替器だ。このモデルは最大4K60Hzの映像出力に対応し、高精細な映像を提供する。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを、上質なサウンドとともに堪能できる。
「DH-SW4KB41BK」は、DTS-HD Master AudioおよびDolby TrueHDに対応しており、映画やミュージックビデオの高音質再生を実現するだけでなく、PlayStationやNintendo Switch、Fire TV Stick 4Kなどのゲーム機器にも対応している。さらに、WindowsやmacOSといったパソコンも接続可能で、オフィスや家庭のエンターテインメント環境を一元管理するのに最適だという。
製品はUSB Type-Cポートによる電源供給で安定した映像出力が可能だ。なお、HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは別売りとなっているので、購入時に準備が必要だ。
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