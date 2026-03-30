エレコム、Amazon新生活セールFinalで人気製品が特価に｜マウスやUSB-Cケーブルも対象

エレコムは、4月3日から4月6日にかけて開催される「Amazon 新生活セールFinal」において、エレコムの人気製品を特別価格で販売することを発表した。また、これに先駆けて3月31日から先行セールが開催されるという。
「Amazon 新生活セールFinal」では、エレコムの新たな製品が魅力的な価格で提供される。中でも注目なのは、「SHELLPHA（シェルファ）」シリーズのBluetooth5.0抗菌静音マウスと、耐久性と柔軟性を兼ね備えたUSB Type-Cシリコンメッシュケーブルだ。これらの製品は、日常の作業環境を快適にし、エレガントに演出するデザインが特徴だ。
「SHELLPHA」マウスは、やわらかな丸みを持つデザインで手に心地良くなじみ、静音タイプで生活空間に自然に溶け込む。このほか、ケーブルのごちゃつきを解消する伸縮タイプのケーブルトレーや、車内を快適にするMAGKEEP車載スマホホルダーもセール対象に加えられている。
公式のエレコムのAmazonストアページからこれらの商品を購入できる。特別価格が適用されるのは、在庫がある限りとなる。エレコムの製品は、優れたデザインと実用性を兼ね備えたものが多く、今回のセールはその魅力を体感できる絶好の機会だ。
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