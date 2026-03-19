ただのフィナンシェより、だんぜん「チーズフィナンシェ」だって、これ食べたら分かるよ
新しいスイーツを見かけると気になってしまう新商品ハンターのみなさん、グランスタ東京にチーズスイーツブランド 「Cheese is...」のポップアップストアが登場しました。
“チーズの奥深さをあらためて楽しんでいただけるブランド”とのことで、目玉はチーズフィナンシェ。みんな大好きフィナンシェですが、ただのフィナンシェとチーズフィナンシェが並んでいたら、絶対チーズのほうに伸びると思います。多分これが正直な感想。パッケージも可愛くて手土産にも良さそうです！
三角のフィナンシェがちょっと珍しい
4月6日（月）から4月19日（日）まで、グランスタ東京の銀の鈴エリア プレシャススイーツエリアに「Cheese is...」のポップアップストアが展開しています。
チーズフィナンシェ リッチ
1個入 ￥324／4個入 ￥1,188／8個入 ￥2,376（各税込）
チーズフィナンシェ ストロベリー
1個入 ￥351／4個入 ￥1,296（各税込）
チーズフィナンシェ ナッツ
1個入 ￥351／4個入 ￥1,296（各税込）
カマンベールの濃厚なコクが広がる「リッチ」、苺の甘い香りが華やかな「ストロベリー」、ピスタチオとくるみが調和する「ナッツ」の3種のチーズフィナンシェ。
チーズ＆ブラックペッパークッキー
10枚入 ￥972
北海道十勝産の旨み豊かなパルメザンに黒胡椒を合わせた、塩味がアクセントのクッキーチーズのコクと黒胡椒が香る、甘さ控えめの大人の味わいです。
「Cheese is...」ポップアップ
開催期間：2026年4月6日(月)～4月19日(日)
場所：銀の鈴エリア プレシャススイーツ〈JR東京駅地下1階 改札内〉
営業時間：月～土 8:00～22:00 日祝8:00～21:00
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