ただのフィナンシェより、だんぜん「チーズフィナンシェ」だって、これ食べたら分かるよ

新しいスイーツを見かけると気になってしまう新商品ハンターのみなさん、グランスタ東京にチーズスイーツブランド 「Cheese is...」のポップアップストアが登場しました。

“チーズの奥深さをあらためて楽しんでいただけるブランド”とのことで、目玉はチーズフィナンシェ。みんな大好きフィナンシェですが、ただのフィナンシェとチーズフィナンシェが並んでいたら、絶対チーズのほうに伸びると思います。多分これが正直な感想。パッケージも可愛くて手土産にも良さそうです！

三角のフィナンシェがちょっと珍しい

4月6日（月）から4月19日（日）まで、グランスタ東京の銀の鈴エリア プレシャススイーツエリアに「Cheese is...」のポップアップストアが展開しています。

チーズフィナンシェ リッチ

1個入 ￥324／4個入 ￥1,188／8個入 ￥2,376（各税込）

チーズフィナンシェ ストロベリー

1個入 ￥351／4個入 ￥1,296（各税込）

チーズフィナンシェ ナッツ

1個入 ￥351／4個入 ￥1,296（各税込）

カマンベールの濃厚なコクが広がる「リッチ」、苺の甘い香りが華やかな「ストロベリー」、ピスタチオとくるみが調和する「ナッツ」の3種のチーズフィナンシェ。

チーズ＆ブラックペッパークッキー

10枚入 ￥972

北海道十勝産の旨み豊かなパルメザンに黒胡椒を合わせた、塩味がアクセントのクッキーチーズのコクと黒胡椒が香る、甘さ控えめの大人の味わいです。

「Cheese is...」ポップアップ

開催期間：2026年4月6日(月)～4月19日(日)

場所：銀の鈴エリア プレシャススイーツ〈JR東京駅地下1階 改札内〉

営業時間：月～土 8:00～22:00 日祝8:00～21:00