フレッシュ感満点の新人がデビュー。クラシックバレエで鍛えた美ボディーが魅力の花咲音羽（はなさき・おとは）さんが、1st DVD「ピュア・スマイル」（発売元：竹書房、収録時間：146分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
いま20歳の花咲さんは、スカウトをきっかけに2025年夏から芸能活動をスタート。配信や撮影会で注目されるなか、ファン待望の1st DVDがリリースされることになった。まだ19歳だったころ、沖縄で撮影された映像はどうなっているだろうか？
――仕上がりはいかがですか？
【花咲音羽】 朝ベッドや洗車など、チャプターごとにいろいろなシチュエーションが楽しめるのですが、特技の柔軟ポーズを披露するシーンが多いです。バレエを10年くらいやってたのでY字バランスは必見です。
――ほか注目は？
【花咲音羽】 ジャケ写にも採用されていますが、黄色のビキニで海に行くシーンです。木陰で日焼け止めを塗ってから、ビーチで追いかけっこをやったりしました。岩場で大人っぽい表情をするところもあるし、無邪気に遊ぶ姿とのギャップが表現できたと思います。
――特に印象に残った衣装はありました？
【花咲音羽】 制服と白のレオタードです。制服を着たのは久しぶりだったし、路地裏でチラ見せとかしちゃいましたが、まだ似合っているかなと思いました（笑）。レオタードのほうはバニーの耳を付けて、バレエの動きで魅せるシーンになっています。
――今後の抱負も聞かせてください。
【花咲音羽】 普段は大学生をやっているのですが、いただける仕事に全力で取り組んでいきたいです。将来は写真集を出せるようになりたいし、撮影会にも毎月参加しているので、ぜひ会いに来てほしいです。
撮影会に関しては、4月12日と19日に秋葉原で開催される「フレッシュ撮影会」に参加する予定。5月27日に2nd DVD（タイトル未定）も控えており、その周辺でまたイベントも開催されるだろう。
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