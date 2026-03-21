1月から始まったTVアニメ「MFゴースト」のエマ・グリーン役で声優デビュー。2023年までサーキットで絶大な人気を誇った相沢菜々子（あいざわ・ななこ）さんが、2nd写真集「TOW（トウ）」（発行元：玄光社、定価：3850円）の発売記念イベントを3月14日、ブックファースト新宿店で開催した。

2025年夏から秋にかけて千葉と熱海で撮影された2nd写真集は、相沢さんが信頼するフォトグラファーを中心としたロケチームの胸を借りて、これまでにない世界へ「連れて行ってもらう」がコンセプト。「前を走る車の空気抵抗を利用して進む」というレース用語が、そのままタイトルになっている。

――スリップ（ストリーム）に入るということですね。

【相沢菜々子】 そうです！ 自分が立ち止まりそうなときは引っ張ってもらい、逆に元気なときはリードしていきたい……。これはファンの方々との関係性も表現していると思うし、MFゴーストで声優をやらせていただいていることもあり、タイトルは「TOW」にしようと決めました。

――全体的な仕上がりは？

【相沢菜々子】 草原でワンピースの裾をなびかせたり、バスルームでシャツを濡らしたり、熱海の商店街をぶらぶら歩いて古着屋に入ったりも。作り込んだ表情だけでなく、ふとした瞬間の力の抜けた顔、くしゃっとした笑いも引き出していただきました。

――お気に入りは？

【相沢菜々子】 美しい渓流を背景にした水着ショットです。いまの時代、AI加工やきれいなレタッチも多いと思いますが、29歳のありのまま……生っぽい質感を見せることにこだわりました。

――表紙も印象的ですね。

【相沢菜々子】 和室で浴衣をはだけたときの1枚なのですが、実はガラス越しに撮っています。今回は構成にも関わらせていただいたのですが、「表紙に使うのはどうなんだろう？」と思いつつ、視線に芯の強さを感じたので推しました。

――ほか注目は？

【相沢菜々子】 温泉に入る様子を追った一連のショットです。特にタオルを頬かむりしたときの楽しそうな表情がいいなあと。これ以外ほぼ着けていない限界ギリギリの写真なのに、そう思えないところが自分らしいと思います。タオルを頬かむりしたら（雰囲気ぶち壊しになるので）ちょっと怒られましたけれど（笑）。

長身でスタイル抜群、黙っていたらクールビューティーそのものなのに、全力で変顔やボケを繰り出すところがファンもよく知る相沢さんの魅力。2nd写真集でもそこを貫いている点はさすがというほかないだろう。5月30日には1stトレカの発売も控えており、またイベントが開催される予定だ。