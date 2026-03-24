アイドルグループ「MelMi（メルミー）」のピュアパープル担当。その可愛さで撮影会でも大人気の五百木いお（いおき・いお）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年4月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の掲載記念イベントを3月9日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

五百木さんがCreamに掲載されるのは4度目で、表紙＆巻頭グラビアを飾った2025年10月号以来。誌面では制服姿のほか、上品なレースやカチューシャで可愛い＆セクシーを演出したメイドビキニ姿が楽しめる。撮影は今年に入ってから都内のスタジオで行われたそうである。恒例のイベント参加特典としては、特製アクリルスタンド（7冊購入）などが用意された。

――お気に入りは？

【五百木いお】 制服も可愛いですが、今回はメイドビキニの写真です。チャームポイントにしている腰まわりがきれいに見えるところが好きです。ビキニのデザインも私が好んでよく着るローライズ型。用意していただいたスタッフの方々に感謝です！

――ファンからの評判は？

【五百木いお】 ローライズのビキニで脚を開いたポーズも披露しているので、「今回は攻めているね」という声をいただきました。意外と挑発的な感じのグラビアになったし、これまでと違うところが表現できたと思います。

――Cream副編集長の西永彩奈さんはロケ現場に来ました？

【五百木いお】 もちろんです！ いつも優しく話しかけてくれるのですが、「いおちゃんはポーズの指導をしなくてもできる子だから」と任せてもらえました。何度お会いしても目が合うと照れちゃいますね（笑）。

――「今一番清楚なグラドル」というキャッチコピーも浸透してきましたし、これからの抱負も。

【五百木いお】 もっと話題にしていただけるグラドルになって、いろいろな雑誌の表紙を飾りたいです。グループの活動については、TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）に出ることを目標にがんばります！

4月29日に産業貿易センター浜松町館で開催されるイベント「PHARFAITE SHOWCASE」にも参加が決定。販売ブースだけでなく、特設ステージでのファッションショーにも出るので要チェックだ。MelMiのライブ情報は、グループの公式Xで確認しよう。