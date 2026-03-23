色白＆美肌と103cm・Kカップでグラビア界を席巻した白川のぞみ（しらかわ・のぞみ）さんが、10th BD＆DVD「大切なお知らせがあります」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：BD 5478円、DVD 4378円）の発売記念イベントを3月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

10月に沖縄で撮影された10th BD＆DVDは、（視聴者との）出会いから始まり、交際を経て結婚に至るまでの流れを追ったもの。2021年のデビュー当時からDVDリリースは10本までと言っていたし、これが見納めとなるラスト作品ということで、会場にも多くのファンが集まった。

――ロケはいかがでした？

【白川のぞみ】 私の沖縄ロケは雨模様が多いのですが、イメージDVDの卒業を彩るかのような快晴でした。内容も自分で要望を出したことを全面的にやらせていただいたし、最高の作品になったと思います。

――シーンの紹介を。

【白川のぞみ】 ドライブデートに出かけたり、ソファーに座ってイチゴケーキを頬張ったり、一緒にシャワーを浴びたりしました。結婚してからのラブラブ生活まで収録されている点がおもしろいです。

――オススメは？

【白川のぞみ】 ウエディング衣装で魅せる海のシーンです。ビーチで寝そべったりしたのですが、長かった髪を本当に切っているんです。ショートになって照れくさそうに「似合っているかな？」と言ったりするところも視聴してほしいです。

――4年ほどDVDリリースを続けてきましたが、改めて卒業する気持ちを聞かせてください。

【白川のぞみ】 活動に力を入れようと北海道から上京して、撮影会などでファンの方々と交流して、本当に自分の世界を広げることができたと思います。有言実行で10作品、みなさんの応援のおかげで出すことができてよかったです。

――この先のことは決まりました？

【白川のぞみ】 ゲーム配信やイベント参加など、しばらくは自分のやりたいことをやろうかなと。コスホリックや撮影会には出たいし、またみなさんに会えたらいいなと思います。

4月半ばくらいまで充電期間として仕事を休むそうだが、グラビア活動は続けるし、会える機会がなくなるわけではない点はひと安心。撮影会は白川さん本人が企画して開催するものもあるので、SNSをチェックしながら新たな発表を待ちたい。